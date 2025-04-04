Adana Demirspor Kayserispor maç özeti ve golleri! (VİDEO) Adana Demirspor Kayserispor geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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ADANA DEMİRSPOR KAYSERİSPOR MAÇ ÖZETİ

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ADANA DEMİRSPOR KAYSERİSPOR ÖZET

Adana Demirspor Kayserispor maç özetini maçın ardından Bein Sports YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

ADANA DEMİRSPOR KAYSERİSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Adana Demirspor Kayserispor maçı 2-0'lık Kayserispor üstünlüğüyle sona erdi.

ADANA DEMİRSPOR KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Adana Demirspor Kayserispor maçı canlı olarak Bein Sports'ta yayınlandı.