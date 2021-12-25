Adana Demirspor, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı
AA / Eren Bozkurt - Haberler | Spor
Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın Göztepe ile deplasmanda yapacağı maç için kentteki hazırlıklarını tamamladı.
Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın Göztepe ile deplasmanda yapacağı maç için kentteki hazırlıklarını tamamladı.
Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular, kulüp tesislerinde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla tamamlandı.
Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak ve yarın saat 16.00'da? başlayacak karşılaşmayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
AA / Eren Bozkurt - Spor Haberleri
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