Adana Demirspor, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı - Haberler Spor
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Adana Demirspor, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı

Adana Demirspor, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı
AA / Eren Bozkurt - Haberler | Spor

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın Göztepe ile deplasmanda yapacağı maç için kentteki hazırlıklarını tamamladı.

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Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın Göztepe ile deplasmanda yapacağı maç için kentteki hazırlıklarını tamamladı.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular, kulüp tesislerinde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla tamamlandı.

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak ve yarın saat 16.00'da? başlayacak karşılaşmayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

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AA / Eren Bozkurt - Spor Haberleri

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