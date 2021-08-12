Adana Demirspor, Bjarnason ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
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Adana Demirspor, Bjarnason ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Adana Demirspor, Bjarnason ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, Birkir Bjarnason ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, Birkir Bjarnason ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Adana ekibi, son olarak Brescia'da forma giyen İzlanda Milli Takımı oyuncusu 33 yaşındaki Birkir Bjarnason'u kadrosuna kattı. Kulüp başkanı Murat Sancak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, İzlandalı futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Adana Demirspor, Bjarnason ile 2 yıllık sözleşme imzaladı - Haberler Spor
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