Adana Demirspor: 1-3

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Hüseyin Göçek (xx), Murat Ergin Gözütok (xx), Deniz Caner Özaral (xx)

Spor Toto Süper Lig'de 13'üncü hafta mücadelesinde Altay evinde Adana Demirspor'u konuk etti. Karşılaşma, Adana Demirspor'un 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla Adana Demirspor puanını 19'a çıkarırken, son 6 maçında 5'inci mağlubiyetini alan Altay ise 16 puanda kaldı.

5'inci dakikada gelişen Altay atağında Tolga sağdan ortaladı, ceza sahasında oluşan karambolde Thaciano ve Kappel'den önce topa müdahale eden Deli, meşin yuvarlağı kornere yolladı.

Karşılaşma, Adana Demirspor'un 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

??Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında derbi heyecanı yaşanacak #GSvFB



??? #Galatasaray - #Fenerbahçe

??21 Kasım 2021 / Pazar

?19.00



?Sizce, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi nasıl sonuçlanır? — Haberler (@Haberler) November 20, 2021

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Turhan Altay - Spor Haberleri

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