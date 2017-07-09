Adana'dan Kaynarca'daki Olayı Protesto Etmek İçin Geldi

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde tecavüz edildikten sonra öldürülen Suriyeli kadının olayını Adanalı bir vatandaş Kaynarca ilçesine gelerek protesto etti.



Adana'nın Yüreğir ilçesinde ikamet eden 43 yaşındaki Mahmut Yüksel isimli vatandaş, Kaynarca ilçesinde tecavüz edildikten sonra öldürülen Suriyeli kadının olayını protesto etmek için ilçeye geldi. Gerçekleşen olayın tam bir vahşet olduğunu belirten Yüksel, idamın geri gelmesini istedi.



Konuyla ilgili bir açıklama yapan Mahmut Yüksel, "Suriyeliler bizim kardeşimizdir. Bunlar savaş sonrası Türkiye'ye sığındılar. Türkler misafirperverdir. Bu yaşanan hadise idamla cezalandırılmasını istiyoruz. Mersinde öldürülen kardeşimiz unutuldu. Böyle hadiselerin bir daha yaşanmaması için idamın geri gelmesini istiyoruz. Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin hepsinin ayrı ayrı sorunları vardır. ya eşini, ya çocuğunu yada yakınını kaybetmiştir. Türkiye'yi güvenli liman olarak gördüler ve buraya sığındılar. Ama bazı vatandaşlarımız sosyal medya üzerinden Suriyelileri protesto ediyorlar. Hepimiz kardeşiz ve Osmanlının torunlarıyız" dedi.



Açıklamaların ardından Yüksel, vatandaşlar bir süre sohbet etti. - SAKARYA