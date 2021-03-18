Damdan kova sarkıtarak uyuşturucu satışı yapan şüpheli yakalandı
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Damdan kova sarkıtarak uyuşturucu satışı yapan şüpheli yakalandı

18.03.2021 10:31 | Son Güncelleme: 18.03.2021 10:40
Damdan kova sarkıtarak uyuşturucu satışı yapan şüpheli yakalandı

ADANA'da, 2 katlı evin damından kova sarkıtarak uyuşturucu satışı yapan Yakup S. (27), polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

ADANA'da, 2 katlı evin damından kova sarkıtarak uyuşturucu satışı yapan Yakup S. (27), polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki 2 katlı bir evde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Uyuşturucu tacirinin evin damından sarkıttığı kovayla uyuşturucu maddeleri teslim ettiğini belirleyen polis, söz konusu adrese baskın yaptı. Ekipler, şüpheliyi, uyuşturucu madde satışı sırasında suçüstü yakaladı. Evde yapılan aramalarda satışa hazır halde 22 pakette 28.96 gram eroin ele geçirdi, Yakup S. gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yakup S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Damdan kova sarkıtarak uyuşturucu satışı yapan şüpheli yakalandı
Damdan kova sarkıtarak uyuşturucu satışı yapan şüpheli yakalandı
Damdan kova sarkıtarak uyuşturucu satışı yapan şüpheli yakalandı
Damdan kova sarkıtarak uyuşturucu satışı yapan şüpheli yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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