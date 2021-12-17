Adana'daki bal ve arıcılık ürünleri fuarında "en güzel ballar" yarıştı

ADANA (AA) - Adana'da, bal ve arıcılık ürünlerinin sergilendiği APİ Türkiye Fuarı'nda en iyi balı belirlemek için yarışma düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, 15 Aralık'ta Sarıçam Kültür Merkezi'nde başlayan fuar çeşitli etkinliklerle devam etti.

Fuarda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Adana Arı Yetiştiricileri Birliğince en iyi balı seçmek için yarışma yapıldı.

Yarışmaya katılan 49 üreticinin balları, genel görünüş, aroma ve yoğunluklarına göre değerlendirildi, laboratuvar analizinin ardından da ballar puanlandı.

Değerlendirme sonucunda İmamoğlu ilçesinde üreticilik İbrahim Akko birinci, yarışmaya Pozantı'dan katılan Abdulkadir Yiğit ikinci, Çukurova'dan katılan üretici Orhan Toprak ise üçüncü oldu.

İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Efe Güler, dereceye giren bal üreticilerine altın ve arıcılıkta kullanabilecekleri malzemeler hediye etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Güler, Adana'nın bal üretiminde Türkiye'de ikinci sırada yer aldığını belirterek, arıcılığın önemli bir tarımsal faaliyet olduğunu ifade etti.

Elka Fuarcılık tarafından 10 ilden 29 firma katılımıyla düzenlenen fuar, 18 Aralık'a kadar 09.00-18.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.