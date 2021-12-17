Adana'daki bal ve arıcılık ürünleri fuarında "en güzel ballar" yarıştı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'daki bal ve arıcılık ürünleri fuarında "en güzel ballar" yarıştı

Adana'daki bal ve arıcılık ürünleri fuarında
AA / Alaeddin Çoğal - Haberler | Ekonomi

Adana'da, bal ve arıcılık ürünlerinin sergilendiği APİ Türkiye Fuarı'nda en iyi balı belirlemek için yarışma düzenlendi.

ADANA (AA) - Adana'da, bal ve arıcılık ürünlerinin sergilendiği APİ Türkiye Fuarı'nda en iyi balı belirlemek için yarışma düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, 15 Aralık'ta Sarıçam Kültür Merkezi'nde başlayan fuar çeşitli etkinliklerle devam etti.

Fuarda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Adana Arı Yetiştiricileri Birliğince en iyi balı seçmek için yarışma yapıldı.

Yarışmaya katılan 49 üreticinin balları, genel görünüş, aroma ve yoğunluklarına göre değerlendirildi, laboratuvar analizinin ardından da ballar puanlandı.

Değerlendirme sonucunda İmamoğlu ilçesinde üreticilik İbrahim Akko birinci, yarışmaya Pozantı'dan katılan Abdulkadir Yiğit ikinci, Çukurova'dan katılan üretici Orhan Toprak ise üçüncü oldu.

İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Efe Güler, dereceye giren bal üreticilerine altın ve arıcılıkta kullanabilecekleri malzemeler hediye etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Güler, Adana'nın bal üretiminde Türkiye'de ikinci sırada yer aldığını belirterek, arıcılığın önemli bir tarımsal faaliyet olduğunu ifade etti.

Elka Fuarcılık tarafından 10 ilden 29 firma katılımıyla düzenlenen fuar, 18 Aralık'a kadar 09.00-18.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

Adana'daki bal ve arıcılık ürünleri fuarında en güzel ballar yarıştı

Adana'daki bal ve arıcılık ürünleri fuarında en güzel ballar yarıştı

Fransız Capital dergisinden yerli SİHA yorumu: Peynir ekmek gibi satılıyor

Fransız Capital dergisinden yerli SİHA yorumu: Peynir ekmek gibi satılıyor

 Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni dönemin adını koydu: Türkiye Ekonomi Modeli

Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni dönemin adını koydu: Türkiye Ekonomi Modeli

 Hazine ve Maliye Bakanlığı: 'Üretim odaklı ihracatı önceleyen Türkiye ekonomi modeli uygulanırken tüm araçlar etkin bir şekilde kullanılacaktır.'

Hazine ve Maliye Bakanlığı: "Üretim odaklı ihracatı önceleyen Türkiye ekonomi modeli uygulanırken tüm araçlar etkin bir şekilde kullanılacaktır."

AA / Alaeddin Çoğal - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title