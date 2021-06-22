Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
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Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Haberler | Güncel

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanık, 6 yıl 3 ay hapis ve 12 bin 500 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanık, 6 yıl 3 ay hapis ve 12 bin 500 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık S.A. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Sanık avukatı da duruşmada hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın, polis ekiplerince ikametgahında sentetik uyuşturucu satarken yakalandığını belirtti. Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı da dikkate alınarak S.A'nın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık S.A, savunmasında, kimseye uyuşturucu satmadığını ileri sürdü.

Evinde bulunan sentetik uyuşturucuyu kullanmak için aldığını savunan S.A, "Uyuşturucu ticareti yapmadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 6 yıl 3 ay hapis ile 12 bin 500 lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu

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