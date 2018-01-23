Adana'da Hükümlünün Adliyenin 4. Katından Atlaması

Adana'da adliye binasının 4'üncü katından atlayan hükümlü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri tarafından yakalandıktan sonra getirildiği adliye binasının 4'üncü katındaki pencereden atlaması sonucu ağır yaralanan hükümlü S.Ç, tedavi gördüğü hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

S.Ç. hakkındaki 6 yıl 9 ay 24 gün hapis cezasının Yargıtayca onanmasının ardından polis ekiplerince yakalanmış, işlemleri için adliyeye götürülmüştü.