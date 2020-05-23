Adana'da ele geçirilen 3 milyon liralık uyuşturucuya 2 tutuklama ADANA'da, otomobilinde uyuşturucu maddeyle yakalanıp gözaltına alınan Suriye uyruklu Ale el-Abid'in (35) evinde ve üzerinde yapılan aramada, piyasa değeri 3 milyon lira olan uyuşturucu madde ele geçirildi.

ADANA'da, otomobilinde uyuşturucu maddeyle yakalanıp gözaltına alınan Suriye uyruklu Ale el-Abid'in (35) evinde ve üzerinde yapılan aramada, piyasa değeri 3 milyon lira olan uyuşturucu madde ele geçirildi. El-Abid ile otomobilde birlikte gözaltına alınan ve otostop yapıp bindiğini öne süren Tarık Mahzum (25), tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, merkez Seyhan ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde seyir halindeki bir otomobilde uyuşturucu madde olduğu bilgisine ulaştı. Otomobil, bir ara sokakta durduruldu. Yapılan aramada, sürücü ve yolcu koltuklarının altına zulalanmış uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili el-Abid ile yanındaki Tarık Mahzum (25), gözaltına alındı.

Polis, Ale el-Abid'in evinde ve otomobilinde yaptığı aramalarda piyasa değeri toplam 3 milyon lira olan 31 bin 800 captagon hap, 7 kilo 762 gram plaka esrar, 938 gram toz esrar, 94,28 gram metamfetamin, 622 adet sentetik uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği düşünülen 16 bin 985 TL para ele geçirdi. OTOSTOPLA BİNDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ5 yıl önce kaçak yollarla Türkiye'ye giren ve geçen günlerde Konya'da fıtık ameliyatı olan Suriyeli Tarık Mahzum'un (25), çalışmak için Adana'ya geldiğini öne sürdü. Burada Suriye'den tanıdığı bir kişiye iğne yaptırdığını belirten Mahzum, Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'ndeki amcasının evine gitmek için otostop çektiği sırada tanımadığını öne sürdüğü Suriyeli Ale el-Abid'in (35) aracına bindiğini iddia etti.El-Abid'in de emniyetteki sorgusunda, uyuşturucu maddeleri kendisinin kullandığını, aracına binen Mahzum'u tanımadığını ileri sürdü.

İki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA