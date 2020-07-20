Adana'da dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Adana'da kontrolden çıkarak dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
20.07.2020 19:49 | Son Güncelleme: 20.07.2020 19:58
Adana'da kontrolden çıkarak dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Berfin Gök idaresindeki 01 ADE 463 plakalı otomobil, merkez Yüreğir ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyeri aşıp dere yatağına devrildi.
Kazayı görenler, yaralanan Gök'ü otomobilden çıkardı.
112 Acil Sağlık ekipleri ise yaralı sürücüsüyü bir özel hastahaneye kaldırdı.
Kaza yerine gelen sürücünün yakınları gözyaşı döktü.
Kaynak: AA