Adana'da çakmak gazı patlayan otomobildeki 2 kişi yaralı yakalandı
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Adana'da çakmak gazı patlayan otomobildeki 2 kişi yaralı yakalandı

07.01.2021 02:27 | Son Güncelleme: 07.01.2021 02:30
Adana'da çakmak gazı patlayan otomobildeki 2 kişi yaralı yakalandı

Adana'da bir otomobilde çakmak gazından kaynaklanan patlamada yaralanan 2 kişi polis ekiplerince yakalandı.

Adana'da bir otomobilde çakmak gazından kaynaklanan patlamada yaralanan 2 kişi polis ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki Adana Emniyet Müdürlüğü Bakım Onarım Şube Müdürlüğü önünden geçen bir otomobilde patlama meydana geldiği ve aracın ara sokaklara kaçtığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.

Mahalleye sevk edilen polis ekipleri, ara sokaklarda yaptığı araştırmada patlama meydana gelen 34 JU 2719 plakalı otomobilin terk edildiğini belirledi.

Aracın bulunduğu sokakta araştırmalarını sürdüren ekipler, otomobildeki iki kişiyi bir evde hafif yaralı halde buldu.

Ellerinde ve yüzlerinde hafif yanıklar oluştuğu görülen H.T ile N.Ö, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Araçta çakmak gazı bulunduğunu tespit eden ekipler, patlamanın gaz birikmesinin ardından N.Ö'nün sigara yakmak için çakmağı ateşlemesi sonucu meydana geldiğini belirledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız

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