Adalet Bakanı Gül: "(Yargı Reformu Strateji Belgesi) Herkesin görüşünü alarak bir Türkiye belgesi...
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Adalet Bakanı Gül: "(Yargı Reformu Strateji Belgesi) Herkesin görüşünü alarak bir Türkiye belgesi...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun salona gelişi İstiklal marşının okunması Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması İSTANBUL - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İnsan Hakları Eylem Planı'nın Uygulanmasını ve...

09.12.2019 10:34 | Son Güncelleme: 09.12.2019 10:38
Adalet Bakanı Gül:

Adalet Bakanı ve Dışişleri Bakanı 'nun salona gelişi

İstiklal marşının okunması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması İSTANBUL - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İnsan Hakları Eylem Planı'nın Uygulanmasını ve Raporlanmasını Destekleme Projesi'nin açılış toplantısına katıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Adalet Bakanı Gül: "(Yargı Reformu Strateji Belgesi) Herkesin görüşünü alarak bir Türkiye belgesi...
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