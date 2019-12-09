Adalet Bakanı Gül: "(Yargı Reformu Strateji Belgesi) Herkesin görüşünü alarak bir Türkiye belgesi...
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun salona gelişi İstiklal marşının okunması Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması İSTANBUL - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İnsan Hakları Eylem Planı'nın Uygulanmasını ve...
09.12.2019 10:34 | Son Güncelleme: 09.12.2019 10:38
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun salona gelişi
İstiklal marşının okunması
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması İSTANBUL - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İnsan Hakları Eylem Planı'nın Uygulanmasını ve Raporlanmasını Destekleme Projesi'nin açılış toplantısına katıldı.
Kaynak: AA