Adagöl'de eğlence ve spor bir arada
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Adagöl'de eğlence ve spor bir arada

İhlas Haber Ajansı / İsmail Ümit Dilşen - Haberler | Yerel

- Adagöl'de eğlence ve spor bir arada Kuşadası'nda, her yıl binlerce kişinin temiz hava almak ve aileleri ile birlikte güzel bir gün geçirmek için ziyaret ettiği Adagöl'de 'fitcardio' etkinlikleri başladı.

- Adagöl'de eğlence ve spor bir arada

AYDIN - Kuşadası'nda, her yıl binlerce kişinin temiz hava almak ve aileleri ile birlikte güzel bir gün geçirmek için ziyaret ettiği Adagöl'de 'fitcardio' etkinlikleri başladı. Yeşilin her tonun görüldüğü mesire alanına gelenler artık piknik ve spor yapma keyfini bir arada yaşayabilecek.

Adagöl Mesire Alanı, normalleşme sürecinde Kuşadalıların yaz mevsiminin güzelliğini güvenli bir ortamda yaşamasına fırsat vermeye devam ediyor. Kuşadası Belediyesi tarafından yenilenen Adagöl, bünyesinde barındırdığı palmiye, akasya, dut, fıstık çamı, iğde ve zeytin ağaçlarının yanı sıra olta balıkçılığına imkan veren alanları ile de doğayla baş başa ve huzurlu vakit geçirmek isteyenlerin listesinde ilk sırada yer alıyor.

Her yaş grubuna hitap eden aktivite alanları, sosyal mesafeli kameriyeleri, piknik masaları, yürüyüş ve bisiklet yollarının da bulunduğu mesire alanında şimdi de ziyaretçiler için fitcardio dersleri verilmeye başlandı. Ziyaretçiler, Spor Eğitmeni Ceyda Atıgan eşliğinde düzenlenen seanslara, pazartesi, salı ve perşembe günleri 19: 30 ile 20: 30 saatleri arasında ücretsiz olarak katılabilecek.

"Spor yapmaya çok uygun"

Adagöl Mesire Alanı'na gelen ziyaretçileri fitcardio derslerine katılmaya davet eden Spor Eğitmeni Ceyda Atıgan, "Bu spor müzik eşliğinde tamamen vücut ağırlığı ile yapılıyor. Diğer egzersizlerden farklı birçok yanı var. Ders sırasında çok hareketli olduğunuz için bol miktarda ter atma imkanı buluyorsunuz. 1 ay boyunca düzenli olarak fitcardio yapmanız halinde kilo vermeye başladığınızı da görebilirsiniz. Adagöl, her yönüyle spor yapmaya çok uygun bir alan. Kuşadası Belediyesi'ne bana böyle bir imkanı sunduğu için teşekkür ederim" dedi.

"Huzurlu ve güvenli"

Ailesiyle birlikte güzel havayı değerlendirmek için Adagöl'e gelen Mustafa Ozan Gündüz ise "Burası daha önceden bakımsız bir yerdi. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel sayesinde modern ve güzel bir görünüme kavuştu. Çocuklarımla birlikte Adagöl'de huzurlu ve güvenli vakit geçirebiliyorum. Ailecek Adagöl'ü çok seviyoruz" diye konuştu.

Adagöl'de eğlence ve spor bir arada
Adagöl'de eğlence ve spor bir arada
Adagöl'de eğlence ve spor bir arada
Adagöl'de eğlence ve spor bir arada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsmail Ümit Dilşen

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