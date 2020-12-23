Acun'un takımı Fortuna Sittard, son 4 maçta 10 puan topladı
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Acun'un takımı Fortuna Sittard, son 4 maçta 10 puan topladı

23.12.2020 09:01 | Son Güncelleme: 23.12.2020 09:19

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hollanda ekibi Fortuna Sittard, ünlü televizyoncunun "Doğru hamleler ile üst sıralara doğru yükseleceğiz" demesinin ardından 4 maçta 10 puan aldı ve ligin en formda takımlarından biri oldu.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hollanda Eredivisie takımı Fortuna Sittard, son dönemde gösterdiği yüksek performansla dikkat çekiyor.

YouTube'ta Şelale Kadak'ın programında, "Doğru hamleler ile üst sıralara doğru yükseleceğiz" demesinin ardından Fortuna Sittard, 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Acun'un takımı Fortuna Sittard, son 4 maçta 10 puan topladı

19 YIL SONRA İLK KEZ ÜST ÜSTE 2 GALİBİYET

Fortuna Sittard, bu süreçte Willem'i 3-2, Heracles'i 2-1 yenerken bu üst üste iki galibiyet ile 2001'den sonra ilk kez Eredivisie'de üst üste 2 kez kazanmış oldu.

Utrecht ile 1-1 berabere kalan Fortuna Sittard, RKC Waalwijk'i 1-0 geriden gelerek 2-1 mağlup etti. 15. dakikada geriye düşen Fortuna Sittard, 45. dakikada Polter ve 90+2. dakikada Lisandro Semedo ile geri döndü.

Acun'un takımı Fortuna Sittard, son 4 maçta 10 puan topladı
Acun'un takımı Fortuna Sittard, son 4 maçta 10 puan topladı
Haber Yorumları (2)
CARTEL ERCİ-E: Acun kara para aklamak için bu takımı bedava almıştır. . . acun iş yapmayan takıma dünya kadar para verecek kadar enayi salak değil. . . bu adam kurnaz
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İLAHİ: Doğru hamleymiş sanki PES oymuyor. Paranın gücü demiyorda
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