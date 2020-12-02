Acun Medya, TV8.5'ta İstanbul Halı Saha Ligi düzenleyecek
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Acun Medya, TV8.5'ta İstanbul Halı Saha Ligi düzenleyecek

02.12.2020 11:24 | Son Güncelleme: 02.12.2020 11:29
Acun Medya, TV8.5'ta İstanbul Halı Saha Ligi düzenleyecek

Acun Medya Yöneticisi ve eski A Milli Futbol Takımı oyuncusu Gökhan Özdemir, futbol meraklılarını ekrana kilitleyecek müjdeyi verdi ve TV8.5 ekranlarında İstanbul Halı Ligi yapılacağını söyledi.

Sevilen programlarıyla televizyon izleyicisine keyifli anlar yaşatan TV8.5'ta, bu kez bambaşka bir projeye imza atılıyor. Futbol severleri ekran başına kilitleyecek yeni programın müjdesini ise eski A Milli futbol oyuncusu ve Survivor Panorama sunucusu Gökhan Özdemir verdi.

"BİZİM İÇİN BÜYÜK MUTLULUK"

TV8.5 ekranlarında İstanbul Halı Saha Ligi yapılacağını dile getiren Gökhan Özdemir, "Biliyoruz ki, bu ligle futbol severler ekrana kilitlenecek, heyecanı tadacak ve pandemi nedeniyle zor günlerden geçtiğimiz şu dönemde keyifli anlar yaşayacak. Böyle bir projeye imza atıp, ekranlara taşımak bizler için büyük mutluluk" dedi.

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