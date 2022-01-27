Acun Ilıcalı sır gibi saklıyordu, fotoğraf sızdırıldı! Hull City'nin yeni teknik direktörü çok tanıdık

Geçtiğimiz günlerde Hull City, teknik direktör Grant Samuel McCann'le yollar ayrılmıştı. İngiliz ekibinde yeni teknik direktör, sosyal medyadan paylaşılan bir fotoğrafla açığa çıktı. Antrenmanda bir taraftarın objektifine yakalanan Şota Arveladze, Hull City'nin yeni hocası oldu.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City kadroda ve teknik ekipte yapılanmaya tüm hızıyla devam ediyor. İlk icraat olarak teknik direktör Grant Samuel McCann'le yolları ayıran Ilıcalı, takımın başına Şota Arveladze'yi getirdi. 48 yaşındaki hocanın takımın başında yer aldığı fotoğrafla ortaya çıkan durum sonrası kulübün anlaşmayı kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.

HULL CITY İLK TRANSFERİNİ YAPTI

Öte yandan Hull City transfer yasağının kalkmasının ardından ilk hamlesini yaptı. İngiliz ekibi daha önce kiralık olarak kadrosunda bulunan ve sezon başında Sheffield United'a transfer olan Regan Slater'la 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.