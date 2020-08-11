Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, son 1 ayda sosyal medya etkileşimini en fazla yükselten kulüp oldu Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Fortuna Sittard, hızlı çıkışını sürdürüyor. Eredivisie ekibi, son 1 ayda sosyal medya etkileşimini en fazla yükselten kulüp oldu. Sittard temsilcisinin Facebook, Twitter, Instagram ve YouTube hesaplarında aldığı toplam etkileşim 30 günde yüzde 160.3 arttı.

Hollanda'da Eredivisie ekiplerinden Fortuna Sittard'ı alan Acun Ilıcalı'nın kulübünün yükselişi sürüyor. Futbol ile ilgili yaptığı araştırmalarıyla gündeme gelen KPMG araştırma şirketi son 1 ayda sosyal medyada etkileşimlerini en çok yükselten kulüpleri sıraladı. Ünlü televizyoncu Ilıcalı'nın satın aldığı Fortuna Sittard ise listenin zirvesinde yer aldı. Sittard temsilcisi, Acun'un Survivor'da yaptığı duyurunun ardından temmuz ayında sosyal medya etkileşimlerini yüzde 160.3 seviyesinde yükseltti ve dikkat çekti. BAŞAKŞEHİR DE LİSTEDE Facebook, Instagram, Twitter ve YouTube hesaplarının baz alınarak hazırlandığı listede Medipol Başakşehir de yer aldı. Fortuna Sittard'ı yüzde 16.8 ile Leeds United takip ederken Süper Lig'in son şampiyonu yüzde 10.4'le listedeki 5 takım arasında son sırada yer aldı. Liste şu şekilde: Fortuna Sittard (%160.3)

Leeds United (%16.8)

Sheffield United (%15.7)

Fluminese (%11.5)

Medipol Başakşehir (%10.4)