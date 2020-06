Acun Ilıcalı ile görüşmelerin olumlu gittiğini söyleyen Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Sercan Yıldırım transferine yeşil ışık yaktı Hollanda Eredivisie ekiplerinden Fortuna Sittard'ın Türk sahibi Işıtan Gün, Acun Ilıcalı'nın satın alma süreciyle ilgili açıklamalar yaptı. Ilıcalı ile görüşmelerin olumlu devam ettiğini söyleyen Işıtan Gün, Survivor sonrası transferi gündeme gelen Sercan Yıldırım için de yeşil ışık yaktı.

Acun Ilıcalı'nın satın almak istediği ve görüşmelerini sürdürdüğü Hollanda Kulübü Fortuna Sittard'da başkan Işıtan Gün, önemli itiraflarda bulundu.

Yeni sezonun başlayacağı tarihi duyuran Işıtan Gün, "Holanda'da yeni sezon 1 Eylül itibariyle seyircili olarak başlayacak. İlk maçlarda sosyal mesafe kuralı gözlenecek. Stadyum kapasitelerinin 3'te 1'i kullanılacak" dedi.

"ACUN ILICALI İLE YAPTIĞIMIZ GÖRÜŞMEYİ FEDERASYONA BİLDİRDİK"

Acun Ilıcalı ile yaptıkları görüşmelerin olumlu seyrettiğini belirten Fortuna Sittard Başkanı, "Kulüplerde ciddi bir onay süreci var. Kulüplerde herhangi bir hissedar değişimi için onay gerekiyor. Acun Ilıcalı'yla görüşmelerimiz gayet olumlu ilerliyor. Geçen sene 3-4 kulüpte böyle talepler reddedildi. Maddi gelirlerin şeffaf olması çok önemli. Burada incelenen ana etken bu. Kulüp sahipleri için çok dikkatli davranıyorlar. Biz bir sorun beklemiyoruz. Acun Ilıcalı'yla görüştüğümüzü federasyona bildirdik" şeklinde konuştu.

SERCAN YILDIRIM TRANSFERİ İÇİN AÇIKLAMA: PASAPORTA BAKMIYORUZ

Satın alma işleminin tamamlanmasının ardından Acun Ilıcalı'nın şu an Survivor'da yarışan futbolcu Sercan Yıldırım'ı da Fortuna Sittard'a transfer edeceğine dair çıkan haberleri de değerlendiren Işıtan Gün, "Biz kendimizce bir başarı hikayesi yazdık. Acun Ilıcalı bugüne kadar girdiği hiçbir işte başarısız olmamış. Bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Bizim bir oyuncu politikamız var. Her türlü fikri değerlendiririz. Kulüp adına faydalı olacaksa her türlü fikre açığız. Biz bir oyuncunun pasaportuna bakmıyoruz. Biz dünyanın her yerini tarıyoruz. Bizim işleyen bir sistemimiz var bunu geliştirmek istiyoruz" dedi.

"SNEIJDER'İN G.SARAY'A GERİ DÖNÜŞÜ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder'le yakın dostluğu olan Işıtan Gün, Wesley Sneijder'in Galatasaray'a dönme ihtimalini yorumladı. Işıtan Gün, "Wesley Sneijder'le bunu konuşmadık. Bildiğim kadarıyla böyle bir durum söz konusu değil. Sneijder'in yarın bir kitabı çıkıyor. Burada çok yoğun bir hayatı var" diyerek sözlerini tamamladı.

(Milliyet)