Acun Ilıcalı Hull City'e ne kadar ödeyecek? Acun Ilıcalı Hull City'i satın aldı mı? Hull City hangi ligde? Hull City nerenin takımıdır?

Acun Ilıcalı'nın Hull City'i satın alma aşamasında olduğu iddia edilmişti. Daha önce Fortuna Sittard kulübünün ortağı olmuş ve ortaklıktan ayrıldığını "Futbol yatırımlarımıza İngiltere liginden bir kulüp alarak devam etmek istiyoruz. Güzel başarılar yaşadığımız Fortuna Sittard'a veda ediyoruz. Alt sıralarda dahil olduğumuz bu güzel kulübü iyi yerlere getirdiğimizi düşünüyorum. Kulüpteki güzel insanlara başarılar diliyorum." sözleriyle duyurmuştu. Peki, Acun Ilıcalı Hull City'i satın aldı mı? Acun Ilıcalı Hull City'e ne kadar ödeyecek? Acun Ilıcalı hangi takımı aldı?

ACUN ILICALI HULL CİTY'İ SATIN ALDI MI?

Acun Ilıcalı'nın, Hull City'i alma yönünde yaptığı görüşmeler olumlu yönde devam etmektedir. Mısır asıllı İngiliz Allam ailesinin yönettiği Hull City'de CEO görevini yürüten Ehab Allam'ın oğlunun sosyal medya hesabından Acun Ilıcalı'yı takip etti. Bu takip birçok kişi tarafından çok ufak pürüzlerin kaldığı şeklinde yorumlandı.

ACUN ILICALI NE KADAR ÖDEYECEK?

Acun Ilıcalı, Hull City için 30 milyon sterlin ödeyeceği ve bazı ek ödemeleri kapsayan bonuslar olduğu aktarıldı.

HULL CİTY HANGİ LİGDE?

2016-2017 sezonunda çıktığı Premier Lig'de sezonu 18. sırada tamamlayarak küme düşen ve İngiltere 2. Ligi olan Championship'te mücadelesine devam eden Hull City AFC, burada 3 yıl boyunca ligi orta sıralarda bitirdi. Hull City, Championship'te mücadele ettiği 2019-2020 sezonunu 24. sırada tamamlayarak EFL League One yani İngiltere 3. Ligi'ne düşmüştü. İngiltere 3. Ligi'nde 2020-2021 gösterdiği performans ile sezonu 1. sırada bitirerek lig yükselmiş ve 2021-2022 sezonunda tekrardan Championship'te mücadele etmektedir.

HULL CİTY NERENİN TAKIMIDIR?

Hull City AFC isminde de geçtiği gibi Yorkshire ve Humber bölgesinde yer alan Hull şehrinin takımıdır. Kingston upon Hull veya yaygın olarak kullanılan kısa adıyla Hull, İngiltere ülkesinin kuzeydoğu sahillerine ana iki nehir olan Trent Nehri ve Yorkshire Ouse Nehrinin yarattığı Humber Halicinin kuzey kıyısında ve bu haliçe katılan Hull Nehri'nin ağzında Kuzey Denizi'nden 40 km içeride konumlanmıştır. Londra'nın 248 km kuzeyinde yer alan bölgededir.

HULL CİTY AFC HAKKINDA DETAYLAR

Hull City Association Football Club Yorkshire'da 1904 yılında kurulan bir İngiliz futbol kulübüdür. 2021-22 sezonunda Championship'te mücadele edecektir.

Kulüp tarihinde kaydedilen en büyük başarı 2014 yılında ulaştıkları FA Cup finalidir.

Maskotlarının bir kaplan olmasından ötürü takımın renkleri kehribar ve siyahtır.

2014-15 sezonunda UEFA Avrupa Ligi play-offlarında mücadele etti.

Takımın sahibi Mısırlı iş insanı Assem Allam'dır.

HULL CİTY HANGİ STADYUMU KULLANMAKTADIR?

Kulüp, iç saha maçlarını 25.450 seyirci kapasiteli KCOM Stadyumu'nda oynamaktadır. Stadın inşaatı 18 Aralık 2002 yılında tamamlanmıştır. Stadyumda atılan ilk gol ise Hull City'nin Dostluk Maçında Sunderland AFC'yi 1-0 yendiği maçta Steve Melton'ın 4. dakikada attığı goldür.

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