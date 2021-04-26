Acun Ilıcalı Hollanda'dan satın aldığı Fortuna'dan çekildi, İngiltere'den bir takıma yatırım yapacağını duyurdu

Geçtiğimiz yaz Hollanda Eredivisie ekibi Fortuna Sittard'ın ortağı olan Acun Ilıcalı, oradaki yatırımından çekilip İngiltere'den takım alacağını bildirdi. Ilıcalı, "Yatırımlarımıza İngiltere liginden bir kulüp alarak devam etmek istiyoruz. Güzel başarılar yaşadığımız Fortuna'ya veda ediyoruz. Kulüpteki güzel insanlara başarılar diliyorum" açıklaması yaptı.

Acun Ilıcalı, sezon başında satın aldığı Fortuna Sittard'a veda etti, İngiltere'den bir takım alacağını duyurdu. Acun Ilıcalı, Instagram'dan yaptığı paylaşımda, "Futbol yatırımlarımıza İngiltere'den bir kulüp satın alarak devam etmek istiyoruz" dedi. Voetbal International'e konuşan Fortuna Sittard başkanı Işıtan Gün ayrılığın gündemde olduğunu, ancak görüşmelerin dostça bir havada geçtiğini belirtmişti.

İşte Ilıcalı'nın paylaşımı: