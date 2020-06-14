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Acun Ilıcalı: Hakem hataları olmasaydı Fenerbahçe zirvede olurdu

Acun Ilıcalı katıldığı televizyon programında spor gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ilıcalı, " Zirvede olacak bir Fenerbahçe vardı eksikliklerine rağmen, ancak hakem hatalarıyla ritmini kaybetti ve geri çekildi" yorumunda bulundu.

Acun Ilıcalı: Hakem hataları olmasaydı Fenerbahçe zirvede olurdu
14.06.2020 12:34 | Son Güncelleme: 14.06.2020 12:40

Acun Ilıcalı katıldığı televizyon programında spor gündemine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Ilıcalı, 'hakem hataları olmasaydı Fenerbahçe zirvede yer alırdı' yorumunda bulundu.

İşte Ilıcalı'nın değerlendirmelerinden satır başları:

Şampiyonluk için tahminim yok aslında. Trabzonspor'un yüksek düzeyli bir futbolu var. Başakşehir ve Okan Buruk ikilisini dikkatle takip ediyorum. Merdivenleri çıkıyor, acaba zirve mi görecek? Galatasaray ve Fatih hoca da, her zaman şampiyonlukta vardır.

"SEYİRCİSİZ OYNAMAK GALATASARAY'A ZARAR VERDİ"

Seyircisiz olayı en çok kime zarar verdi? Bence Galatasaray'a. Trabzonspor'un yıllardan beri olağanüstü taraftarı var ama iç sahada sanki daha çok stres yapıyorlar, Galatasaray iç sahada daha rahat oluyor. Sanki bu Galatasaray'a biraz zarar verdi.

"TEKLİF GELİNCE SEVE SEVE KABUL ETTİM"

(Beşiktaş kampanya reklamı için para almaması) Beşiktaş Kulübünden bana böyle bir teklif gelince, ben seve seve kabul ederiz dedim, herhangi bir maddi ilişki olmadı. 2 konu var, rahmetli babam Beşiktaşlıydı. Benim Beşiktaş camiasıyla bağlantım da, meslek kariyerime Beşiktaş muhabiri olarak başladım. Çok değer verdiğim insanlar da var orada. Futbola negatif enerji ile bakan biri değilim, her kulübün gelişmesini isterim.

"HAKEM HATALARI YAKTI"

Fenerbahçe için objektif konuşacağım, ben hakem camiasında art niyet olduğunu çok düşünen biri değilim ama hata payı diye bir şey var ya, belki Fenerbahçe bu sezon gerçek anlamda bir ritim yakalamışken... Başakşehir maçı sonrasında ritim yakalamışken üst üste hakem hataları... Başka zaman dikkat edilmeyip de denk gelen ince detaylar... Bir gol attık, attığımız gol bizim hanemize yazıldı, onu da yaşadık. Zirvede olacak bir Fenerbahçe vardı eksikliklerine rağmen, bence takım ritmini kaybetti orada ve geri çekildi. Bence iyi sezon oluyordu, iyi maçlar oynamıştı Fenerbahçe ama istikrarlı olan başarılı oluyor. Sezon hayal kırıklığına doğru gidiyor ama bakalım ne olacak.

"EMRE'Yİ ŞAŞKINLIKLA SEYREDİYORUM"

Yurt dışında maçı izleseydik ve biri oyuna giren Emre Belözoğlu için 30 yaşında deseydi, tereddüt olur muydu? Biyonik olarak incelenmesi lazım. Topla hızına bakıyorum, yaptırdığı penaltıda süratini kullanıyor. Şaşkın şaşkın seyrediyorum. Futbol hayatının ilk gününden yanında oldum, sıkıştığı her yerde elimden geldiğince yardım ettim. Bunu fazlasıyla hak eden biri.

"BİZLER TARAFTARIZ"

Biz taraftarız, yönetim düşünüyor, Emre ile de oturup konuşuyorlar, en doğru kararı birlikte veriyorlardır zaten.

"EMRE, İSTEDİĞİ OYUNCUYLA KONUŞABİLİR"

Emre Zeytinburnu'ndan çıkmış, maddi durumu zor bir ailede büyümüş ve gelişmiş biri. Kaç futbolcu bu durumda yabancı dil öğrenip dünya ile iletişim kurabiliyor, kaç futbolcu? Yurt dışında oynayanlar bazen yabancı dili yakalıyor ama o ilişkiyi yakalayamıyor. Emre çok iyi İtalyanca, gayet iyi İngilizce ve biraz İspanyolca konuşabiliyor. Emre bu işin her tarafını düşünerek, futbolu yaşıyor. Telefon açıp, istediğiniz takımdaki oyuncularla konuşabiliyor.

"5 TRANSFER LAZIM"

Fenerbahçe'ye transfer lazım. Açıkçası çok doğru 5 adam alması lazım şu anda. Fenerbahçe için şöyle iyimser bir dönem yaşıyorum... Ersun hocayı çok sever ve desteklerdim, değerli bir hocamızdır. Şu anda teknik direktörümüzün kim olduğunu biliyoruz ama Ali Koç gibi bir başkan, Semih Özsoy gibi bir asbaşkan ve Emre Belözoğlu da sportif direktör... Saha içini bilmiyorum da saha dışı güzel görünüyor.

"FORTUNA SITTARD'I ALIYORUM"

Fortuna Sittard ile anlaşma aşamasındayım, her şey sorunsuz sona ererse, genç futbolcuları Türkiye'de ve dünyada keşfedip dünya futboluna kazandırmak istiyoruz. Fenerbahçe başta olmak üzere genç oyuncuları Türk futboluna kazandırmak istiyorum. Mesela şöyle bir hayalim var, Fenerbahçe'de tribünleri ayağa kaldıran bir oyuncunun Fortuna Sittard'dan yetişmesini istiyorum.

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