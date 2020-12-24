Dünyanın en etkili 500 iş insanı arasına Türkiye'den sadece Acun Ilıcalı girdi
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Dünyanın en etkili 500 iş insanı arasına Türkiye'den sadece Acun Ilıcalı girdi

24.12.2020 15:35 | Son Güncelleme: 24.12.2020 16:01

Dünyaca ünlü Variety Dergisi global medya sektörünün "En Etkili 500 İş İnsanı" listesini açıkladı. 2020 yılında, televizyon, müzik, sinema ve teknoloji gibi tüm eğlence sektöründe en başarılı olmuş isimlerin yer aldığı listeye Türkiye'den sadece Acun Ilıcalı girdi.

Yıllık olarak belirlenen ve dördüncüsü açıklanan Variety Dergisi "En Etkili 500 İş İnsanı" listesinde 341 ABD'li, 40 İngiliz, 12 Çinli, 11 Fransız, 10 İtalyan, 9 Kanadalı, 8 Hintli, 6 İspanyol ve birçok ulustan medya sektörünün zirvesindeki isimler yer buldu.

TÜRKİYE'DEN GİREN TEK İSİM ACUN OLDU

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, Netflix'in kurucusu Reed Hastings, The Walt Disney'in CEO'su Robert Chapek, ve Oprah Winfrey gibi birbirinden başarılı ve dünyaca ünlü isimlerin "En Etkili 500 İş İnsanı" arasında belirlendiği listeye Türkiye'den giren tek isim Acun Ilıcalı oldu.

ACUN, 2018 VE 2019'DA DA LİSTEDE YER ALMIŞTI

Acun Ilıcalı yıllık olarak belirlenen global medya sektörünün "En Etkili 500 İş İnsanı" listesinde 2018 ve 2019 yıllarından sonra üçüncü kez yer aldı.

Dünyanın en etkili 500 iş insanı arasına Türkiye'den sadece Acun Ilıcalı girdi
Haber Yorumları (5)
KASIMPAŞA: İlk başta muhabir olarak başladı. Sonra kanallarda sunuculuk yaptı. Benim anlamadığım bu nasıl yürüdü de bu kadar zengin oldu. Fabrikan olur üretimle üstüne katarak yürürsün. Yada başka şeyler. Anlamıyorum. Merdivenlerden çıkarken bir anda zirveye nasıl ulaştı.
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AKIL FİKİR: adam kendine yaşıyor. bizim göğsümüz niye kabarsın. berabermi harcıyoruz.
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DİMİ: hANGİ FABRİKAYI KURMUŞ KAÇ MİLYON KİŞİYE İŞ VERMİŞ
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