Acun Ilıcalı'ya ilk destek Karagümrük'ten! Süper Lig'in golcüsünü veriyorlar

Karagümrük, Sırp golcüsü Aleksandar Pesic'i, Acun Ilıcalı'nın başkanı olduğu Hull City'ye vermeye hazırlanıyor. Karagümrük, krallık yarışında zirvede bulunan Pesic'i uygun bir fiyata bırakıyor.

Karagümrük, Sırp golcüsü Aleksandar Pesic'i, Acun Ilıcalı'nın başkanı olduğu Hull City'ye vermeye hazırlanıyor. Karagümrük, 21 maçta attığı 12 golle Süper Lig'deki krallık yarışında zirvede bulunan Pesic'i uygun bir bedele bırakacak.

DETAYLAR BELLİ OLDU

İngiliz ekibinin Pesic ile 2,5 yıllık sözleşme imzalayacağı ve bonservis bedeli olarak da Karagümrük'e 1,5 milyon euro vereceği gelen bilgiler arasında.

ALLAHYAR'I DA ALDI

Acun Ilıcalı, Zorya'da kiralık oynadığı dönemde fırtınalar estiren Allahyar'ı da Fenerbahçe'den aldı. İranlı forvet, Pesic'le birlikte Hull City'nin gol silahı olacak.

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri