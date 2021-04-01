Acun IIıcalı'ya bilirkişi şoku! Kaan Tangöze'nin Acun Ilıcalı'ya açtığı davada Kaan Tangöze haklı bulundu
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Acun IIıcalı'ya bilirkişi şoku! Kaan Tangöze'nin Acun Ilıcalı'ya açtığı davada Kaan Tangöze haklı bulundu

Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem
Acun IIıcalı'ya bilirkişi şoku! Kaan Tangöze'nin Acun Ilıcalı'ya açtığı davada Kaan Tangöze haklı bulundu

Kaan Tangöze, O Ses Türkiye' programlarında kendisine ait 10 şarkısının izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle Acun Medya'ya dava açmıştı. Bilirkişi raporunda, Tangöze'ye 165 bin lira ödenmesi gerektiği belirtildi.

Kaan Tangöze, Acun Ilıcalı'ya açtığı davada bilirkişi tarafından haklı bulundu
Kaan Tangöze, Acun Ilıcalı'ya açtığı davada bilirkişi tarafından haklı bulundu

TV8'de yayınlanan "O Ses Türkiye" ve "O Ses Türkiye Çocuklar" şarkı yarışmalarında, 10 şarkısının izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle Duman grubunun solisti Kaan Tangöze cun Medya Prodüksiyon şirketine dava açmıştı. Kaan Tangöze, Acun Ilıcalı'ya açtığı davada bilirkişi tarafından haklı bulundu.

KAAN TANGÖZE'NİN ACUN ILICALI'YA AÇTIĞI DAVADA TANGÖZE HAKLI BULUNDU

TV8'de yayınlanan 'O Ses Türkiye' programlarında kendisine ait 10 şarkısının izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle Acun Medya'ya dava açan Kaan Tangöze, bilirkişi tarafından haklı bulundu. Bilirkişi raporunda, Tangöze'ye 165 bin lira ödenmesi gerektiği belirtildi. Öte yandan Ilıcalı'nın, telif nedeniyle medya şirketine açılan birçok davayı kaybettiği biliniyor.

RAPORA İTİRAZ ETTİLER

İstanbul 1. Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada, bilirkişi raporunu okundu. Raporda, izinsiz kullanımdan dolayı tazminat tutarının yükseltilerek ünlü sanatçıya 165 bin TL ödenmesi gerektiği belirtildi. Tangöze'nin avukatı raporda yola çıkarak davanın karara bağlanmasını talep ederken, davalıların avukatı Esra Güçbilmez ise "Rapora karşı itiraz ediyoruz. Raporda belirlenen ücret, emsal raporlarda görüleceği üzere fahiş düzeyde belirlenmiştir. Yeni bir rapor alınmasını talep ediyoruz" dedi.

Tarafları dinleyen mahkeme, yeni bilirkişi raporunun alınması talebini reddederek, ek rapor alınması için duruşmayı erteledi.

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Osman DEMİR
SEO Editörü
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