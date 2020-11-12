Açık artırmaya çıkan 'en büyük pembe elmas' 26 milyon dolara satıldı
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BBC

Açık artırmaya çıkan 'en büyük pembe elmas' 26 milyon dolara satıldı

12.11.2020 07:03 | Son Güncelleme: 12.11.2020 07:06
Açık artırmaya çıkan 'en büyük pembe elmas' 26 milyon dolara satıldı

Rusya’da bulunan ve nadir bir şekilde pembe/mor görünüme sahip olan bir elmas 26,6 milyon dolara satıldı.

Rusya'da bulunan ve nadir bir şekilde pembe/mor görünüme sahip olan bir elmas 26,6 milyon dolara satıldı.

İsviçre'de satılan 14,8 karatlık "Gülün Ruhu" adlı taş, satılan en büyük pembe elmas oldu.

Pembe elmasların yüzde 99'u 10 karatın altında büyüklüklerde oluyor.

Elmasın pembe renginin yanı sıra kusursuz iç yapısının da bu rekor fiyata ulaşılmasında etkili olduğu belirtiliyor.

Elmas 2017'de Rusya'da bulunmuştu.

Bugüne kadar en yüksek fiyata satılan pembe elmas ise 59 karatlık CTF Pembe Yıldız adlı taş.

Bu elmas 2017'de Hong Kong'da 71 milyon dolara satılmıştı.

Rekor kıran renkli taşlar

Mayıs 2016: Oppenheimer Mavisi adlı büyük bir elmas 50,6 milyon dolara satıldı. 14,62 karatlık taş, Cenevre'de 20 dakika süren telefon üzerinden açık artırma ile sahibini buldu. Taşın alıcısı bilinmiyor.

Kasım 2015: Mavi Ay adlı 12,03 karatlık mavi elmas, Hong Kong'lu milyarder Joseph Lau tarafından 48,4 milyon dolara alındı. Lau, elması yedi yaşındaki kızına aldığını açıkladı ve adını Josephine'in Mavi Ayı olarak değiştirdi.

Mayıs 2015: Anonim bir alıcı, Gündoğumu Yakutu adlı 25,59 karatlık taşı 30 milyon dolara satın alarak rekor kırdı. Bu taş, o tarihte elmaslar haricinde satın alınan en pahalı taş oldu.

Kasım 2013: Dünyanın en pahalı turuncu elması 35 milyon dolara satıldı. Karat başına en pahalı taş unvanını alan taşın karatı 2,4 milyon dolara denk düşüyor.

Kasım 2010: O güne kadar bulunan en büyük pembe elmaslardan biri olarak nitelenen Graff Pink adlı 24,78 karatlık taş, 46,2 milyon dolara satıldı.

BBC

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