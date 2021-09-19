Ablasına özenerek başladığı tekvandoda hedefi olimpiyat

Tekirdağ'da ablasına özenerek küçük yaşlarda başladığı tekvandoda Avrupa üçüncülüğüne ulaşan 18 yaşındaki milli sporcu Oğuz Tokgöz, olimpiyat hedefine ulaşmak istiyor.

Tekirdağ'da yaşayan Oğuz, ablası Tuğçe Tokgöz'e özenerek tekvandoya başladı. Oğuz, okuldan arta kalan zamanlarda gittiği spor salonunda antrenörü ve babası Oğuzhan Tokgöz nezaretinde çalışmalarını sürdürdü.

Milli sporcu Oğuz, azmi ile kısa sürede başarılı performansıyla dereceler kazandı.

Şampiyonluk hedefiyle geçen ay Estonya'da düzenlenen Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'na katılan Tokgöz bronz madalya kazandı. Tokgöz, madalyalarına Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonluğunu da eklemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Milli sporcu Tokgöz, AA muhabirine, şampiyonada ülkesini en iyi şekilde temsil etmeye çalıştığını söyledi.

Tokgöz, tekvandonun kendisi için bir tutku haline geldiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ablam tekvando yapıyordu ve onunla antrenmanlara gidiyordum. Salonda oynamaya başlayarak tekvandoyla tanışmış oldum. 4 yaşında spora başladım ve kendimi bildim bileli tekvando yapıyorum. İlk başlarda zorlanmadım yaşım küçük olduğu için oyun gibi geliyordu. 10 yaşından sonra maç temposu ardından daha fazla maça çıkmaya başlayınca zorlanmaya başladığımı hissettim. 2008'de maçlara çıkmaya başlamıştım ama Türkiye şampiyonlarına 2013'te katılmaya başladım. İlk uluslararası maçıma da 2015'te çıktım. Şimdiye kadar 6 kere milli olmanın sevincini yaşadım."

"Güzel bir başarı yakaladım"

Her zaman daha iyi dereceler için çalışmaya devam edeceğini belirten Tokgöz, son katıldığı şampiyonada özgüvenin daha da arttığını dile getirerek, "Güzel bir başarı yakaladım ve bundan daha aşağı inmek istemiyorum. En büyük hedefim başarılarımı bunun daha da üstüne çıkartıp olimpiyatlara gitmek. Bu sporu yapmak isteyenler veya başlayanlar sabretsinler hemen başarı gelecek diye beklemesinler, gayret etsinler başarı eninde sonunda bir şekilde geliyor." diye konuştu.

Antrenör Oğuzhan Tokgöz de oğlu ve aynı zamanda da sporcusunun Tekirdağ'a Avrupa Ümitler Şampiyonası'nda ilk madalyasını kazandırdığını ifade etti.

Tokgöz, antrenörü ve babası olarak sporcusuyla gurur duyduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Neredeyse 14 yıldır bu sporun içinde. Yıllardır çalışmalarının karşılığını şampiyonada aldı. Ablasının peşinde tatamilerde büyüdü. Birçok uluslararası dereceler aldı. Avrupa Ümitler Şampiyonası'nda da ülkemizi en iyi şekilde temsil etti. Bayrağımızı göndere çektirerek bizi çok sevindirdi. Bu yıl üniversiteye gidecek ama spordan kopmayacak, tekvandoya devam edecek. Bizim en büyük hedefimiz olimpiyatlar. İnşallah günü geldiğinde olimpiyatlara katıldığını da görürüz. Yine sıkı bir şekilde çalışmaya devam edecek."