Abdurrahim Albayrak transfer bütçesini duyurdu: 1 milyon euro limitimiz kaldı
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Abdurrahim Albayrak transfer bütçesini duyurdu: 1 milyon euro limitimiz kaldı

30.09.2020 13:47 | Son Güncelleme: 30.09.2020 13:51
Abdurrahim Albayrak transfer bütçesini duyurdu: 1 milyon euro limitimiz kaldı

Rangers maçı için İskoçya'ya uçan Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak, havalimanında açıklamalarda bulundu. Albayrak, birkaç gün içinde transferle ilgili gelişmeler olacağını söylerken, sarı-kırmızılı takımın şu an için 1 milyon euroluk transfer bütçesi olduğunu belirtti.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Glasgow Rangers ile karşılaşacakları maç öncesi TRT SPOR'a özel açıklamalarda bulundu.

"TURU ATLAYIP DÖNECEĞİZ"

Rangers maçı sorulurken Albayrak, "Morallerimiz iyi, hazırlıklarımız son derece güzel. Bizim için final maçı. Glasgow Rangers maçının önemini ve ciddiyetini biliyoruz. Çok önemli ve çok değerli bir maç. Galip gelerek Türkiye'ye döneceğimizden eminim. Allah'ın izniyle İnşallah turu atlayan takım Galatasaray olacak, Türkiye'ye öyle döneceğiz." dedi.

"ARDA TURAN GRİP OLDU"

Arda Turan'ın kafilede yer almamasıyla ilgili Albayrak, "Arda grip oldu. Hoca da haklı olarak İstanbul'da kalmasını istedi. Onun yerinde yine çok değerli arkadaşlarımız var ve inşallah aratmayacaklar" şeklinde konuştu.

"HER SANİYE TRANSFER VAR"

Transfer süreci sorulurken, "İnanın ki her saniye transferle ilgileniyoruz. Her şeyden önce satmamız gerekiyor, 1 milyon euro limitimiz kaldı. Bu limiti aşmamamız lazım. Aşarsak tescil ettiremezsiniz. İnşallah birkaç gün içinde güzel şeyler olacak diye ümit ediyorum. Her şeyin Galatasaray için hayırlısı olmasını diliyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

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