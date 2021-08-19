Abdullah Güngör: "Hedefimiz Paris Olimpiyatları"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Abdullah Güngör: "Hedefimiz Paris Olimpiyatları"

Abdullah Güngör: 'Hedefimiz Paris Olimpiyatları'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Rusya'nın Ufa kentinde düzenlenen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda serbest stilde Muhammed Karavuş ve Polat Polatçı gümüş madalya kazandı.

Rusya'nın Ufa kentinde düzenlenen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda serbest stilde Muhammed Karavuş ve Polat Polatçı gümüş madalya kazandı. Serbest Güreş Genç Milli Takım Antrenörü Abdullah Güngör, hedeflerinin 2024 Paris Olimpiyatları olduğunu söyledi.

Polatçı'nın hem kulüp hem de milli takımdan sporcusu olduğunu belirten Tarihi Kırkpınar Başpehlivanı Milli Antrenör Abdullah Güngör, "Allah'ın izni ile daha başarılar kazanacağız. Sporcularımız yeter ki istesin, azim etsinler. İnanan ve ve çalışana Allah yardım eder. Biz de mükafatını gördük. Şampiyonluk kıl payı kaçtı ama eksikleri tamamlayacağız. Verdikleri desteklerden dolayı devletimizin tüm kurumlarına, başta cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Spor Bakanımız ve federasyonumuza çok teşekkür ederim. Hedefimiz 2024 Paris Olimpiyatları. Dualarınızı eksik etmeyin" değerlendirmesini yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Ebru Şallı İrem Derici Düm Tek Tek Demet Akalın
Spor Ali Koç Mustafa Er Mert Günok Mesut Özil Lionel Messi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Abdullah Güngör: "Hedefimiz Paris Olimpiyatları" - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 17:04:29. #1.16#

title