ABD, "zorla çalıştırmayla üretildiği" gerekçesiyle Sincan'dan pamuk ve domates alımını durduruyor
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ABD, "zorla çalıştırmayla üretildiği" gerekçesiyle Sincan'dan pamuk ve domates alımını durduruyor

13.01.2021 22:05 | Son Güncelleme: 13.01.2021 22:09
ABD,

ABD, "zorla çalıştırmayla üretildiği" gerekçesiyle Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nden pamuk ve domates ithalatını durdurma kararı aldı.

ABD, "zorla çalıştırmayla üretildiği" gerekçesiyle Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nden pamuk ve domates ithalatını durdurma kararı aldı.

ABD Gümrükler ve Sınır Koruma İdaresinden yapılan açıklamada, Çin Komünist Partisinin bölgede yaşayan etnik azınlıklara karşı kampanyasına son vermesi için bu adımın atıldığı belirtildi.

Gümrük yetkilileri, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde "zorla çalıştırma" ile üretildiğinden şüphelenilen tüm ürünlerin tedarik zincirlerinden çıkarılması için önlemler alınacağını ifade etti.

Dünyanın en büyük pamuk tedarikçilerinden Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne yönelik engellemenin küresel ticaret üzerinde önemli etkileri olabileceği belirtiliyor.

Bazı üreticiler ise, Çin pamuğunun Bangladeş ve Vietnam gibi ülkelerde de tekstil sektöründe kullanıldığını belirterek "şaibeli" olarak adlandırılan ham maddenin dolaylı olarak tedarik zincirlerine girmesini engellemenin zor olacağını savunarak uygulamayı eleştiriyor.

Çin yönetimi Sincan'daki hak ihlalleri ve zorla çalıştırma iddialarını reddederek bunların azınlıkları üretime dahil etmeye ve radikalizmi ortadan kaldırmaya yönelik programlar olduğunu ileri sürüyor.

Washington yönetimi daha önce bölgeden çıkan ürünlerin ticaretini yapan şirketlerden bazılarından ithalat yasağı getirmişti. Kanada ve İngiltere hükümetleri de zorla çalıştırmayla üretildiğinden şüphelenilen malların ülkelerine girişini engellemek için adımlar atacaklarını bildirmişti.

ABD, 2018'de Türkmenistan'dan pamuğa ve 2019'da da Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin doğusundan yapılan altın ithalatına yönelik ithalat yasakları gibi bölgesel çapta ürün gruplarının ticaretinin engellenmesini hedefleyen uygulamalara gitmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya

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