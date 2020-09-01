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ABD ve Çin arasındaki ekonomik savaş mobilyada Türkiye'ye yarıyor

Mobilya endüstrisinin en büyük iki üreticisi ABD ve Çin ekonomik savaş verirken, Türkiye krizi fırsata çevirmek için harekete geçti.

ABD ve Çin arasındaki ekonomik savaş mobilyada Türkiye'ye yarıyor
01.09.2020 00:58 | Son Güncelleme: 01.09.2020 01:03

Mobilya endüstrisinin en büyük iki üreticisi ABD ve Çin ekonomik savaş verirken, Türkiye krizi fırsata çevirmek için harekete geçti. ABD ve Çin'in mobilya ihracatı 2020'nin ilk yarısında daralırken Türkiye ilk yedi aylık dönemde yüzde 12'lik bir büyüme gösterdi.

Dünyanın en büyük mobilya üretim ve satış hacmine sahip iki ülkesi ABD ve Çin'in birbirlerine uyguladıkları ambargolar, diğer üretici ülkeleri harekete geçirdi. ABD mobilya ihracat verilerine bakıldığında, 2020'nin ilk altı ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,3'lük düşüşle 11,6 milyar dolardan 9,9 milyar dolara gerilediği görüldü. Aynı dönemde Çin'in mobilya ihracatı ise yüzde 14'lük daralmayla 2 milyar 29 milyon dolara geriledi. ABD'nin Çin'e uygulamak istediği yaptırımlar sonucunda Çin'in yerini Türkiye ile İtalya'nın alabileceği senaryosu ise daha yüksek sesle dile getirilmeye başlandı.

"ABD'de yaşananlar ülkeyi zor bir pozisyona soktu"

ABD'nin dünya mobilya devi konumunu sürdürdüğünü kaydeden Asortie Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Murat Erat, "Koronavirüs salgınının ABD'de ciddi etkilere neden olması, yaşanan ırkçılık tartışmaları, seçim hareketliliği ve Çin'le devam eden ekonomi savaşları bu sene ABD'yi içinden çıkılması zor bir pozisyonun içine soktu. Yılın ilk altı ayında ABD mobilya ihracatında yüzde 14,3'lük düşüş görüldü. Ancak Türkiye'den ABD'ye gerçekleştirilen mobilya ihracatı 2020 haziran döneminde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 75 artışla 14 milyar 174 milyon dolara çıktı. Biz de Türk mobilya sektörü olarak bu durumdan ciddi anlamda faydalanıyoruz. Bu sene ülkemiz ile ABD arasında yaşanan ihracat artışını önümüzdeki yıllarda da sürdürmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin Çin'e mobilya ihracı haziran döneminde yüzde 148 arttı"

Kovid-19'un merkezi Çin'de de durumun farklı olmadığını söyleyen Murat Erat, "Çin koronavirüsün yaralarını yavaş yavaş sarmaya başlasa da hala toparlanmış değil. Fabrikalar açılmaya başladı ama ihracat rakamları henüz eski günlerine dönemedi. Dünyanın Çin'den ürün ithalatına bakışı çok daha tedbirli görünüyor. Türk mobilya üreticileri olarak biz ise Çin'e mobilya ihracatını 2020 haziran döneminde bir önceki yıla göre %148'lik yükselişle 1 milyar 754 milyon dolara ulaştırdık. Türk mobilya endüstrisini öne çıkarmamız ve küresel pastadaki payını daha da artırmamız gerekiyor" dedi.

"Türkiye'nin 2023 hedefi, mobilya ihracatında ilk 5 ülke arasına girmek"

Yaklaşık 200 milyar dolara sahip dünya mobilya ihracat pazarında Türkiye'nin hala olması gereken konumda bulunmadığını söyleyen Murat Erat, "Ülkemiz için krizi fırsata çevirmenin tam zamanı. Türk mobilyası dünyada büyük ilgi görse de hala olması gereken yerde değil. 2019 yılında mobilya ihracatı bir önceki seneye göre yüzde 27,1 oranında artarak 3 milyar 415 milyon dolara ulaştı. 2020 yıl sonu 4 milyon dolar hedefliyoruz. 2023 hedefimiz, mobilya ihracatında ilk 5 ülke arasına girmek. Bu hedefe ulaşmak için de dünyanın en çok ihracat yapan 12'nci ülkesi konumundan hızla yukarılara tırmanmamız şart. Türkiye'nin mobilyada atağa kalkma zamanı geldi" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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