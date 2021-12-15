ABD Temsilciler Meclisinden Sincan'dan ithalatı yasaklayan tasarıya onay - Haberler
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ABD Temsilciler Meclisinden Sincan'dan ithalatı yasaklayan tasarıya onay

ABD Temsilciler Meclisinden Sincan'dan ithalatı yasaklayan tasarıya onay
AA / Dildar Baykan Atalay - Haberler | Güncel

ABD Temsilciler Meclisi, Çin'in "zorla çalıştırma yoluyla üretim" yaptığına dair iddialar nedeniyle Sincan Uygur Özerk Bölgesinde üretilen ürünlerin ABD'ye ithalatını yasaklayan yasa tasarısını onayladı.

SİNCAN, ANKARA (AA) - ABD Temsilciler Meclisi, Çin'in "zorla çalıştırma yoluyla üretim" yaptığına dair iddialar nedeniyle Sincan Uygur Özerk Bölgesinde üretilen ürünlerin ABD'ye ithalatını yasaklayan yasa tasarısını onayladı.

Temsilciler Meclisindeki Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasında uzun süredir görüşülen ve dün son halini alan tasarı, Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda oylandı.

"Zorla çalıştırılma" iddiaları nedeniyle sunulan tasarı, oy birliğiyle kabul edildi.

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesinde üretilen ürünlerin ABD'ye ithalatını yasaklayan tasarı, Senatodan da geçerse yasalaşması için ABD Başkanı Joe Biden'ın imzasına sunulacak.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, dün yaptığı açıklamada, Biden yönetiminin tasarıya destek verdiğini kaydetmişti.

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AA / Dildar Baykan Atalay - Son Dakika Haberleri

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