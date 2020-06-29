ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'den istihbarat kuruluşlarına çağrı Açıklaması
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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'den istihbarat kuruluşlarına çağrı Açıklaması

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Rusya'nın, Taliban bağlantılı militanlara, Afganistan'daki Amerikan askerlerini öldürmeleri için gizlice para teklif ettiğine yönelik iddialara ilişkin Amerikan istihbarat kuruluşlarından kongrede brifing vermesini istedi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'den istihbarat kuruluşlarına çağrı Açıklaması
29.06.2020 19:05 | Son Güncelleme: 29.06.2020 19:08

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Rusya'nın, Taliban bağlantılı militanlara, Afganistan'daki Amerikan askerlerini öldürmeleri için gizlice para teklif ettiğine yönelik iddialara ilişkin Amerikan istihbarat kuruluşlarından kongrede brifing vermesini istedi.

Pelosi, konuya ilişkin Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Gina Haspel ve Ulusal İstihbarat Direktörü (DNI) Başkanı John Ratcliffe'e mektup göndererek, ellerindeki bulguları Kongre üyeleriyle paylaşmaları çağrısında bulundu.

Mektupta, Kongre'deki İstihbarat Komitelerinin ana hedefinin, yabancı ülkelerdeki ABD askerlerinin güvenliğini sağlamak olduğunu vurgulayan Nancy Pelosi, medyada yer alan Rusya'nın Afganistan'daki Amerikan askerlerini öldürmeleri için Taliban bağlantılı militanlara iş birliği yaptığına yönelik haberlerin "şok edici" olduğunu belirtti.

Pelosi, diğer yandan ABD'li istihbarat kurumlarınca bu bilginin mart ayından bu yana bilindiği, ancak Başkan Donald Trump'ın konudan haberdar olmadığı yönündeki söylemlere de dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Başkan Trump konuya dair bilgilendirildi mi? Bilgilendirilmediyse nedeni ne? Kongre ve Amerika'nın bu soruların cevabına ihtiyacı var. Bu nedenle tüm Kongre üyelerine hitap eden acil bir brifing talep ediyorum. Kongre, istihbarat kuruluşlarının, Amerikan birlikleri ve müttefiklerimize önemli tehdit oluşturan bu konu hakkında ne bildiğini öğrenmeli ve Rusya'yı sorumlu tutmak için hangi seçeneklerin mevcut olduğunu bilmelidir."

Nancy Pelosi, Trump yönetiminin iddialara karşı sessiz kaldığını ve bunun ABD askerlerinin hayatını tehlikeye attığını savunarak, "Başkan Trump'ın Ruslara karşı durmayı reddetmesi, bölgedeki yaşamların yanı sıra Taliban ile yapılan kritik barış görüşmelerini de tehlike altına sokuyor." ifadelerini kullandı.

New York Times'ın iddiası

New York Times gazetesi, ABD'li istihbarat yetkilileri ve bulgularına dayandırdığı haberinde, Avrupa'da suikast girişimleriyle de bağlantısı olan Rus istihbarat biriminin, Taliban militanlarına Afganistan'daki Amerikan askerini öldürmeleri için para teklif ettiğini iddia etmişti.

ABD'li yetkililerin, Rusya'nın Amerikan askerlerini öldürmeleri için militanlara para teklif ettiği istihbaratını, yakalanan Taliban mensuplarının sorgusu sırasında öğrendiği aktarılmıştı.

Söz konusu istihbaratın, ABD Başkanı Donald Trump ve Ulusal Güvenlik Konseyi ile mart ayında paylaşıldığı belirtilen haberde, yönetimin diplomatik nota ile durumun Moskova'ya bildirilmesinden, birtakım yaptırımlar uygulanmasına kadar çeşitli seçenekleri görüştüğü kaydedilmişti.

Kaynak: AA

Manşet

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