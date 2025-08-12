ABD Temmuz ayı enflasyon verileri açıklanıyor! 2025 ABD temmuz ayı enflasyon verisi ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

ABD'den gelecek enflasyon verileri, küresel piyasalarda dolar, altın, borsa ve kripto para fiyatları üzerinde önemli etkilere sahip. Temmuz ayına ait Tüketici Fiyat Endeksi (CPI) rakamlarının açıklanacağı tarih ve saat, finans dünyasının en çok takip ettiği gündem maddeleri arasında yer alıyor. Peki, ABD temmuz ayı enflasyon verisi ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar...

ABD TEMMUZ AYI ENFLASYON VERİSİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Temmuz ayı enflasyon verisi, 12 Ağustos 2025 Salı günü açıklanacak. Veriler, ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS) tarafından yayımlanacak ve piyasaların açılışından önce yatırımcılarla paylaşılacak.

TEMMUZ AYI ENFLASYON VERİLERİ SAAT KAÇTA BELLİ OLACAK?

ABD saatiyle 08:30'da, Türkiye saatiyle ise 15:30'da kamuoyuna duyurulacak. Açıklama sonrası finansal piyasalarda sert dalgalanmalar yaşanabileceği için yatırımcılar gelişmeleri anlık olarak takip ediyor.