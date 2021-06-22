ABD, Sezgin Baran Korkmaz iddianamesinin detaylarını paylaştı! Suçlamalar çok ağır, 225 yıl hapsi isteniyor
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ABD, Sezgin Baran Korkmaz iddianamesinin detaylarını paylaştı! Suçlamalar çok ağır, 225 yıl hapsi isteniyor

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Güncel

Amerika Birleşik Devletleri, Avusturya'da gözaltına alınan Sezgin Baran Korkmaz hakkında hazırlanan iddianamenin detaylarını paylaştı. İddianamede, Türkiye'de ve Lüksemburg'da 133 milyon dolar kara para akladığı belirtilen Korkmaz'ın toplamda 225 yıl hapsi istenildi.

Türkiye'de hakkında yakalama kararı bulunan ve yurtdışına kaçtıktan sonra geçtiğimiz gün Avusturya'da gözaltına alınan Sezgin Baran Korkmaz hakkında Amerika'da iddianame hazırlandı. Halk TV canlı yayınına katılarak, gazeteci Veyis Ateş'le aralarındaki konuşmaya ilişkin bilgiler veren Korkmaz'ın kara para aklama suçundan 225 yıl hapsi istendi.

ABD Adalet Bakanlığı, Türkiye ve ABD tarafından kara para aklama suçlarından aranan ve geçen hafta gözaltına alınan Sezgin Baran Korkmaz hakkında hazırlanan iddianamenin detaylarını paylaştı.

133 MİLYON DOLAR KARA PARA AKLAMAKLA SUÇLANIYOR

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Korkmaz, Türkiye ve Lüksemburg'da 133 milyon dolar kara para aklamakla suçlandığı, Washington'un, Korkmaz'ın ABD'ye iade edilmesini sağlamaya çalışacağı kaydedildi. Açıklamada, Korkmaz hakkındaki ayrıca elektronik dolandırıcılık ve adli kovuşturmayı engelleme suçlamalarına yer verildi.

TOPLAMDA 225 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Suçlu bulunması halinde Korkmaz'ın yalnızca kara para aklama suçundan en fazla 20 yıl, 10 kez suçlandığı elektronik dolandırıcılıktan ise her birine 20'şer yıl hapis cezası verileceği belirtildi.

Ayrıca açıklamada, Korkmaz'ın adli kovuşturmayı engelleme suçundan 5 yıl ceza alacağı bilgisi paylaşıldı. Bu cezalarla birlikte Korkmaz hakkında istenen ceza toplamda 225 yıla çıkıyor.

ABD, Sezgin Baran Korkmaz iddianamesinin detaylarını paylaştı! Suçlamalar çok ağır, 225 yıl hapsi isteniyor
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Barış Yahya Çinçin
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