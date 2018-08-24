ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert: Türkiye'ye, S-400 Teslimini Planlamasından Endişeliyiz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Rusya'nın 2019'da Türkiye'ye S-400 hava savunma füze sistemlerinin teslimatını başlatmayı planlamasından endişe duyduklarını açıklayarak, "Türkiye gibi bir NATO müttefikinin S-400 sistemini kullanması bizim politikamıza ters." dedi.

"BİZİM POLİTİKAMIZA TERS"

Nauert, bugünkü basın toplantısında bir gazetecinin Rusya'nın 2019'da Türkiye'ye S-400 teslimatına başlayacağı yönündeki soruya yanıt olarak, "Ben şahsen böyle bir haber görmedim ama eğer doğruysa bu bizim için endişe verici. Biliyorsunuz, Türkiye gibi bir NATO müttefikinin S-400 sistemini kullanması bizim politikamıza ters." dedi.

"MÜTTEFİKLERİMİZDEN BİRİNİN S-400 ALMASINA KARŞIYIZ"

Nauert, S-400'ün NATO'nun diğer sistemlerine uymadığını hatırlatarak, "Partnerlerimiz veya müttefiklerimizden birinin S-400 almasına karşıyız" diye ekledi. "S-400 alımının Türkiye'ye yönelik yaptırımları kışkırtır mı?" sorusuna da yanıt veren Nauert, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın "diğer ülke ve şirketlere yönelik yaptırımları nelerin kışkırtabileceğini net bir şekilde anlattığını" söyledi.