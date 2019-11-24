ABD'li boksör Wilder, Ortiz'i nakavtla mağlup ederek Muhammed Ali'nin rekorunu egale etti

24.11.2019 11:27 | Son Güncelleme: 24.11.2019 11:38

ABD'nin Las Vegas şehrinde bulunan MGM Grand Garden Arena'da yapılan mücadelede ABD'li boksör Wilder, Kübralı Ortiz'i 7'nci rauntta nakavt etti ve şampiyonluk unvanını 10'uncu kez korumayı başardı.

34 yaşındaki boksör bu galibiyetle eski efsane boksörler Mike Tyson, Lennox Lewis ve Joe Frazier'in (9) rekorunu kırarken ABD'li efsane boksör Muhammed Ali'nin rekorunu ise yakalamış oldu.

HENÜZ YENİLGİSİ YOK

Ağırsiklet boks tarihinde unvan koruma rekoruna 25 maçla ABD'li Joe Luis sahip. Luis'i 20 maçla ABD'li Larry Holmes ve 18 maçla Ukraynalı Wladimir Klitschko takip ediyor.

Kariyerinde henüz yenilgisi olmayan 34 yaşındaki Wilder'in ise, 43 maçta 41'i nakavt olmak üzere 42 galibiyet ve 1 beraberliği bulunuyor. Wilder, ağır siklet boks kemerini 10 kez korumayı başardı.

DEONTAY WİLDER KİMDİR?

Dünya Boks tarihinde Bronz Bombacı lakabı ile tanınan Deontay Wilder Amerika Alabama, Tuscaloosa doğumludur. 1985 yılında dünyaya gelmiş Terazi burcudur. Günümüzde WBC Dünya Ağır Siklet Şampiyonu ünvanına sahiptir. Ayrıca 2008 yılında Yaz Olimpiyatları'nda bronz madalya almıştır.

2005 yılında boks hayatına adım atmış Jay Deas eşliğinde eğitimlerini sürdürmüştür.

Boks öncesi basketbol oynayan Wilder, kızı Naieya'nın Spina Bifida isminde bir omurga rahatsızlığı ile doğması nedeni ile kızının tedavisine yeterli olmadığı için basketbolu bırakmış ve ringlere geçiş yapmıştır. Kısa sürede tüm rakiplerinin tamamını neredeyse 4 raund içinde nakavt ederek büyük bir başarıya imza atmıştır. Bugüne kadar hiç yenilgi yüzü görmeyen şampiyon şu anda dünyanın en iyi boksörleri arasındaki yerini almıştır.

2009 yılında Jessica Scales ile evlenen Profesyonel Boksör Deontay Wilder'in bu evliliğinden Naieya, Ava, D. Wilder Jr. ve Dereon Wilder isimlerinde 4 çocuğu vardır.

2017 yılında en son karşılaştığı Bermane Stiverne'i ilk roundda nakavt etmiş ardından IBF, WBA, IBO Ağır sıklet boks şampiyonu Anthony Joshua'ya meydan okumuştur.

Kaynak: DHA