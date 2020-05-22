ABD, Kovid-19 sürecinde Orta Doğu ve Afrika'daki saldırılarını durdurmadı
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ABD, Kovid-19 sürecinde Orta Doğu ve Afrika'daki saldırılarını durdurmadı

Birleşmiş Milletlerin (BM), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle küresel ateş çağrılarına uymayan ABD yönetimi, son 5 ayda Orta Doğu ve Afrika'da 100'e yakın saldırı düzenledi.

ABD, Kovid-19 sürecinde Orta Doğu ve Afrika'daki saldırılarını durdurmadı
22.05.2020 21:41 | Son Güncelleme: 22.05.2020 21:41

Birleşmiş Milletlerin (BM), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle küresel ateş çağrılarına uymayan ABD yönetimi, son 5 ayda Orta Doğu ve Afrika'da 100'e yakın saldırı düzenledi.

Kovid-19 salgını nedeniyle dünyanın farklı bölgelerinde devam eden birçok çatışma durdu veya yavaşladı ancak BM'nin ateşkes çağrılarına rağmen ABD'nin Irak, Suriye ve Somali'deki saldırıları durmadı.

ABD'nin Afrika Kuvvetleri Komutanlığı (AFRICOM), Somali'de ocaktan bu yana 41 saldırı düzenledi.

Amerikan Vice News haber sitesinin derlediği habere göre, 2020'nin ilk 5 ayında Somali'de düzenlenen saldırılar eski Başkan Barack Obama'nın iki başkanlık dönemindeki saldırıların toplamını geçti.

ABD, 2008-2017 yıllarında Somali'de toplam 36 saldırı düzenlemişti.

AFRICOM'un Somali'deki terör örgütü Eş Şebab'a yönelik olduğunu açıkladığı saldırılarda onlarca sivilin hayatını kaybettiği uluslararası insan hakları örgütlerince belirtildi.

Komutanlığa, 2019 Şubat ile 2020 Mart arasında sivil kayıplarıyla ilgili 70 başvuru yapıldı. Bu başvurularda 90 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

AFRICOM'a yapılan başvurularda ise bu yıl ocak-mart aylarında ABD'nin Somali'deki saldırılarında toplam 22 sivilin öldüğü kaydedildi.

Saldırılar Irak ve Suriye'de de durmadı

ABD'nin saldırılarını devam ettirdiği diğer bir cephe ise Irak-Suriye cephesi oldu.

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon, Irak ve Suriye'de ocakta 8, şubatta 18, martta ise 28 saldırı düzenledi.

Koalisyon nisan ve mayıs ayına ilişkin saldırıların verilerini ise henüz açıklamadı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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