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ABD, İran'a yönelik yeni yaptırım kararlarını açıkladı

Irak'taki 2 üsse düzenlenen füze saldırısının ardından ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Hazine Bakanı Mnuchin İran'a yönelik yeni yaptırımlar hakkında açıklamalarda bulundu. ABD Hazine Bakanı Mnuchin, "İmalat, madencilik, tekstilde yeni yaptırımlar olacak" dedi

10.01.2020 19:09 | Son Güncelleme: 10.01.2020 19:25

, bakanları 'a yönelik yeni yaptırımları açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Süleymani sukiastine ilişkin, Kasım Süleymani bizzat geniş ve büyük çapta saldırılar planlıyordu. Bu saldırılar ABD büyükelçiliği ve Amerikan askeri unsurlarına yönelik planlanmaktaydı" dedi.

SÜLEYMANİ SONRASI TEHDİT KALKTI MI? SORUSUNA YANIT

ABD'li Bakan Süleymani sonrası "ABD unsurlarına yönelik tehdit kalktı mı?" sorusuna, "Tek bir görev terör tehlikesini tamamen ortadan kalmasını sağlamaz. Kasım Süleymani'yi ortadan kaldırdık, Hamza bin Ladin'i ortadan kaldırdık, DAEŞ'i ortadan kaldırdık" yanıtını verdi.

İRAN'DA DÜŞE UÇAK

Pompeo ayrıca Ukrayna uçağının İran tarafından düşürülmüş olabileceğini değerlendirdiklerini söyledi. ABD Dışişleri Bakanı, "Herhangi bir sonuca varmadan önce soruşturmanın bitmesini beklemeliyiz" şeklinde konuştu.

"EKONOMİK OLARAK ZARAR VERDİK"

ABD Hazina Bakanı Mnuchin, imalat, ve tekstil alanlarında İran'a yaptırım uygulandığını ifade ederek "Ekonomik olarak zarar verdik" dedi.

TRUMP YAPTIRIMLARI İMZALAMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada yaptırım kararını imzaladığını belirterek, "Yaptırımları uyguladık. Öncekiler ağır yaptırımlardı ama şimdi yaptırımları önemli ölçüde artırdık" demişti.


Haber Videosu

: ABD, İran'a yönelik yeni yaptırım kararlarını açıkladı
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