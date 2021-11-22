ABD Hazine Bakanı Yellen'dan Fed Başkanı Powell'a destek Açıklaması - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD Hazine Bakanı Yellen'dan Fed Başkanı Powell'a destek Açıklaması

AA / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi
ABD Hazine Bakanı Yellen'dan Fed Başkanı Powell'a destek Açıklaması

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın beklenmedik ekonomik ve finansal zorluklarla etkin bir şekilde mücadele etmek için güçlü bir liderlik sağladığını belirterek, Powell'ın ikinci bir dönem için Fed Başkanlığına aday gösterilmesinden duyduğu...

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD Merkez Bankası ( Fed ) Başkanı Jerome Powell'ın beklenmedik ekonomik ve finansal zorluklarla etkin bir şekilde mücadele etmek için güçlü bir liderlik sağladığını belirterek, Powell'ın ikinci bir dönem için Fed Başkanlığına aday gösterilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Yellen, ABD Başkanı Joe Biden'ın Fed Başkanlığına Jerome Powell'ı ikinci bir dönem için aday göstereceğinin açıklanmasının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Son 2 yılda Amerikan ekonomisinin tarihindeki en zorlu dönemlerden birini yaşadığına dikkati çeken Yellen, ülke ekonomisinin güçlü istihdam, düşük işsizlik ve küresel rakiplerini geride bırakan büyüme ile toparlandığını aktardı.

Yellen, "Başkan Powell'ın istikrarlı liderliği ve Fed, Amerika'nın ekonomisinin nesilde bir görülen sağlık ve ekonomik krizden kurtulmasını sağlamaya yardımcı oldu." ifadesini kullandı.

Bağımsız ve deneyimli bir Fed'in bu çalkantılı dönemde kritik derecede önemli olduğunu vurgulayan Yellen, toparlanma ve ekonomiye yönelik yeni tehditlerle yüzleşme sürecinde de önemli olmaya devam edeceğini vurguladı.

Yellen, "Geçtiğimiz birkaç yıl içinde Başkan Powell, beklenmedik ekonomik ve finansal zorluklarla etkin bir şekilde mücadele etmek ve bunları çözmek için Fed'de güçlü bir liderlik sağladı ve ekonomimizin onun yönetiminden yararlanmaya devam edeceğinden dolayı memnunum." değerlendirmesinde bulundu.

Lael Brainard'ın da başkan yardımcılığına aday gösterilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Yellen, "Lael, yılların tecrübesine sahip saygın bir ekonomisttir ve ülkenin toparlanmasında etkili olmuştur." ifadesini kullandı.

Yellen, Hazine Bakanı olarak Amerikalı işçilere ve ailelere fayda sağlamak için fiyat istikrarı ve maksimum istihdamdan oluşan ikili görevlerini sürdürme yetkisine sahip güçlü ve bağımsız bir Fed'i desteklemeye devam edeceğini vurguladı.

Euro kuru ne kadar? Euro kaç TL? Euro alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

Haftaya düşüşle başlayan dolar 11,16 seviyesinden işlem görüyor

Haftaya düşüşle başlayan dolar 11,16 seviyesinden işlem görüyor

 Altının gram fiyatı 663 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı 663 lira seviyesinden işlem görüyor

 JPMorgan dünya ekonomisini vuran çip krizinin bitişi için 2022 yılını işaret etti

JPMorgan dünya ekonomisini vuran çip krizinin bitişi için 2022 yılını işaret etti

AA / Dilara Zengin - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title