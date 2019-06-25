ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi komiser vekili görevini bırakıyor

NEW ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi (CBP) komiserliğini vekaleten yürüten John Sanders, Teksas'taki bir merkezde, göçmen çocukların kötü koşullar altında tutulduğu yönündeki eleştiriler üzerine, 5 Temmuz'da istifa edeceğini açıkladı.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Sanders, CBP çalışanlarına gönderdiği mesajda 5 Temmuz'da istifa edeceğini duyurdu.

Sanders, istifa gerekçesi olarak, Teksas eyaletinde kötü koşullar altında tutulan göçmen çocukların büyük bölümünün diğer merkezlere nakledilmesini gösterdi.

Sanders, merkezdeki göçmen çocukların durumuyla ilgili eleştirilerin hedefindeydi.

ABD Başkanı Donald Trump, nisan ayında Kirstjen Nielsen'in istifası üzerine boşalan İç Güvenlik Bakanlığı koltuğuna CBP Komiseri Kevin McAleenan'ı vekaleten atamıştı. O tarihten bu yana McAleenan'ın görevini vekaleten Sanders yürütüyordu.

ABD'de kötü şartlardaki merkezde tutulan göçmen çocuklar

Gıda, su ve sağlık hizmetlerinin yetersiz olduğu Teksas'taki sınır devriye merkezinde tutulduğu ortaya çıkan 300'ün üzerindeki göçmen çocuğun büyük kısmı, buradan başka bir merkeze taşınmıştı.

Geçen hafta merkezi ziyaret eden avukatlar, yaşı büyük çocukların, kendilerinden küçük çocuk ve bebeklerin bakımıyla ilgilendiğini bildirmişti. Avukatlar, merkezde günlerdir banyo yapmadığı ve aç olduğu gözlenen 4 yaşındaki bir çocuğun bulunduğunu, çocukların birbirlerini teselli etmeye çalıştığını ve hasta olan bazı çocukların 3 hafta boyunca kilit altında tutulduğunu ifade etmişti.

ABD'ye gelen göçmen çocukların sınır devriyesindeki kısa dönemli merkezlerde en fazla 72 saat tutulması, sonrasında yetkililer tarafından ailelerine ya da akrabalarına teslim edilip edilmeyeceğinin belirleneceği Sağlık ve İnsani Hizmetler Merkezine gönderilmeleri gerekiyor.

Kaynak: AA