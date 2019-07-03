ABD, Facebook'tan Kripto Para Planlarını Durdurmasını İstedi

ABD'li kanun yapıcılar, sosyal medya devi Facebook'tan resmi olarak Libra kripto parasıyla ilgili geliştirme sürecini durdurmasını istedi. Calibra'nın altında geliştirilen ve Facebook'un kripto parası olmaya hazırlanan Libra; Messenger ve WhatsApp'a entegre olmasının yanı sıra başlı başına bir uygulama olarak da 2020 yılında çıkacak.

ABD Temsilciler Meclisi Mali Hizmetler Komisyonu Temsilcisi Maxine Waters, proje duyurulduktan kısa bir süre sonra böyle bir hareketin geleceğini bildirmişti. Water'ın Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, COO Sheryl Sandberg ve Calibra CEO'su David Marcus'a gönderdiği mektupla birlikte bu istek resmiyete döküldü.

Son gelen haberlere göre Waters, sosyal medya devi Facebook'a, Libra konusundaki işlemlerini sonlandırması için tekrar tekrar uyarılarda bulunmuştu. Uyarıların dikkate alınmamasının ardından şirkete resmi bir mektup gönderildi.

Facebook, kendi kripto parasını kurmak için dünyanın farklı yerlerinde bulunan 27 kuruluşla anlaşmış durumda. Bu mektubun ardından Facebook'un nasıl bir yol izleyeceğini ya da Libra'nın geleceğinin nasıl olacağını zaman içerisinde göreceğiz.

Sosyal medya devi Facebook, haberi yazdığımız an itibarıyla konuya dair herhangi bir açıklamada bulunmadı.