ABD, İran'ı Açıkça Tehdit Etti: Tarihteki En Güçlü Baskı ve Yaptırımla Ezeceğiz

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Washington'daki Heritage Vakfı'nda "Nükleer anlaşmadan çekildikten sonra: Yeni bir İran stratejisi" başlıklı konuşma yaptı. Tahran'la "Yeni anlaşmaya varmak ve ilişki kurmak" için 12 şart sıralayan Pompeo, aksi takdirde alenen İran'da rejim değişikliğiyle tehdit etti.

TARİHTEKİ EN GÜÇLÜ YAPTIRIMLA TEHDİT ETTİ

Pompeo'nun açıklamalarının satırbaşları şöyle:

İran rejimine eşi benzeri görülmemiş mali baskı uygulayacağız. Tahran'daki liderlerin bizim ciddiyetimize dair en ufak şüpheleri olmasın.

İran rejimi kendisi ve halkı için seçtiği kabul edilemez yoldan çıkıp rotasını değiştirmezse ABD'nin uyguladığı yaptırımlar altında çektiği ıstırap çok daha acı verici olacak.

ABD, İran'la ilgili yaptırımlarını ilerletiyor, tamamlandıklarında bunların tarihteki en güçlü yaptırımlar olacak.

İRAN TERCİH YAPMAK ZORUNDA KALACAK

Amerikan yaptırımları tüm güçleriyle yürürlüğe girdiğinde İran bir tercih yapmak zorunda kalacak: Ya içeride ekonomisini yaşam destek ünitesine bağlı tutabilmek için uğraşacak ya da milli servetini yurt dışı operasyonlarına harcamaya devam edecek. Ama her ikisini birden yapmak için kaynağı olmayacak.

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran'ın her türlü saldırganlığını geri püskürtmek için Pentagon ve bölgesel müttefiklerle yakın işbirliği içinde çalışacak.

Bugün açıkladığımız stratejiye bölgedeki ve dünya çapındaki en önemli müttefiklerimizin, ortaklarımızın desteğini istiyoruz. Bununla sadece Avrupalı müttefiklerimizi kast etmiyorum.

Avrupa'daki müttefiklerimizin İran'la eski nükleer anlaşmayı hayatta tutmaya çalışabileceğinin farkındayız. Bu onların kararıdır. Bizim nerede durduğumuzu biliyorlar.

İRAN'LA İŞ YAPAN AVRUPALI ŞİRKETLERE GÖZDAĞI: HESAP SORACAĞIZ

İran rejimine yeniden yaptırım ve baskı kampanyamızın birçok dostumuz içim mali ve ekonomik zorluklar çıkaracağını anlıyoruz. Hatta Amerika açısından bile ekonomik meydan okumalar oluşturuyor. Biz onların endişelerini dinlemek istiyoruz, ama biliyorsunuz İran'da yasaklı işler yapanlara hesap soracağız. ABD'nin İran politikasını anlatmak için gelecek haftalarda dünya çapında tüm ülkelere uzmanlardan oluşan heyetler göndereceğiz.

Ortadoğu'ya hükmetmek için bir daha asla İran'ın eline açık çek geçmeyecek.

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü, Avrupa'da gizli suikast operasyonları düzenliyor.

"İZİNİ SÜRECEK VE ONLARI EZİP ÇÖKERTECEK"

ABD ile müttefikleri, İran'ın operasyon elemanları ile onların Hizbullah'tan müttefiklerinin dünya çapında izini sürecek ve onları ezip çökertecek.

ABD, 2015 tarihli nükleer anlaşmayı (KOEP) yeninden müzakere etmeyecek, yeni bir anlaşma müzakere edecek.

"İRAN BÜYÜK DEĞİŞİKLİKLERE GİDERSE…"

İran büyük değişikliklere giderse, ABD, tüm yaptırımları kaldırıp diplomatik ve ticari ilişkileri tam manasıyla yeniden tesis etmeye, ekonomisinin modernizasyonunu desteklemeye istekli.

12 MADDELİK TALEPLER LİSTESİ

İran, vatandaşlarına muamelesini düzetmeli.

İran şu andaki ve önceki nükleer silah çalışmalarını Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'na (UAEK) bildirmeli.

İran, her türlü uranyum zenginleştirmeyi her daim tamamen durdurmalı.

İran, plütonyum ön işleme faaliyetine asla başlamamalı.

İran, ülke çapındaki tüm nükleer tesislerine kayıtsız şartsız giriş izni vermeli.

İran, balistik füze programını sona erdirmeli.

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü faaliyetlerine son vermeli. İran, tüm güçlerini Suriye'den çekmeli.

İran, Yemen'de Şii Husilere desteği kesmeli.

İran, Lübnan'da Hizbullah'a, Filistin'de Hamas ve İslami Cihat'a desteği kesmeli.

İran, komşusu Irak'ın egemenliği ve bağımsızlığına saygı duymalı, Şii milisler silahsızlanmalı ve yeniden entegre edilmeli.

İran, İsrail'i tehdit etmeye son vermeli. Komşularına yönelik tehditkar davranışları bitirmeli, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) füze atmayı kesmeli.

İran ülkede kayıp durumda gözüken ya da suni suçlamalarla hapse atılan tüm ABD vatandaşlarını serbest bırakmalı.

"İRAN HALKI ELİNİ ÇABUK TUTSUN"

Bu stratejinin ne kadar süreceğine dair takvim veremem. Nihayetinde İran halkı, İran liderliğiyle ilgili tercihini yapacaktır. Çabuk karar verirlerse şahane olur. Öyle yapmazlarsa bugün ortaya koyduğum sonuçları elde edene dek tüm sertliğimizle devam ettiririz.