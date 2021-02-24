ABD'den Türkiye'ye skandal S-400 tehdidi! Bir de Ankara'yı suçladılar
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ABD'den Türkiye'ye skandal S-400 tehdidi! Bir de Ankara'yı suçladılar

24.02.2021 00:28 | Son Güncelleme: 24.02.2021 00:34
ABD'den Türkiye'ye skandal S-400 tehdidi! Bir de Ankara'yı suçladılar

Pentagon Sözcüsü John Kirby, ABD ile Türkiye arasında krize neden olan S-400'lerle ilgili Ankara'ya gözdağı verdi. Önceki ABD yönetimlerinin Patriot satışlarında çıkardığı sorunları göz ardı eden Kirby, Türkiye'nin Patriot alma şansı varken S-400'e yöneldiğini savunarak, "Bir kez daha S-400'ü muhafaza etmeme konusunda uyarıyoruz" dedi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alımı konusunda Washington ile Ankara arasında yaşanan gerilime ilişkin açıklamada bulundu.

"PATRİOT ALMA ŞANSLARI VARDI, S-400'Ü SEÇTİLER"

Kirby, "Türkiye'nin F-35 programındaki rolü hala askıda. Türkiye'yi bir kez daha S-400'ü muhafaza etmemesi konusunda uyarıyoruz" dedi. Türkiye'nin yıllar boyunca Patriot hava savunma sistemi alma imkanına sahip olduğunu öne süren Kirby, "Fakat bunun yerine Rusya'ya gelir, erişim ve etkinlik sağlayan S-400'ü seçtiler" ifadelerini kullandı.

Hava savunma sistemi almak için girişimlerde bulunan Türkiye, ABD'nin Patriot satışında pürüz çıkarmasının üzerinden Rusya'dan S-400 almıştı. Daha sonra ABD, Türkiye'yi F-35 programından çıkardığını duyurmuştu.

TRUMP, 'TÜRKİYE'YE SATMADILAR' DEMİŞTİ

Önceki ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini almasıyla ilgili Temmuz 2019'da kendisinden önceki Obama yönetimini suçlamıştı.

Barack Obama döneminde Türkiye'ye Patriot satılmaması dolayısıyla kendisinden önceki yönetimi eleştiren Trump, Türkiye'nin bundan dolayı Rusya'dan S-400 almaya yöneldiğini vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürmüştü:

"Obama yönetimi onlara Patriot füzelerini satmadı. Türkiye bu füzeleri satın almak için çok uğraştı ancak satmadılar. Bunun üzerine Türkiye Rusya'dan füzeleri aldı. Bunun üzerine dönüp Türkiye'ye 'Tamam size Patriot'ları satacağız' dediler fakat o zaman Türkiye zaten Rusya ile anlaşma imzalamış ve ciddi bir ödeme yapmıştı çünkü buradan almalarına izin verilmemişti. Türkiye bir NATO üyesi. 100'den fazla F-35 için sipariş verdiler, daha fazlası için de plan yapıyorlardı."

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