ABD'den Libya'dan Petrol Kaçakçılığı Yapanlara Yaptırım

ABD yönetimi, yasa dışı petrol üretimi ve alım-satımı yaparak Libya'nın güvenliğini ve istikrarını tehdit ettikleri gerekçesiyle 6 kişi, 24 şirket ve 7 gemi hakkında yaptırım kararı aldı.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisinden (OFAC) yapılan yazılı açıklamada, Libya'da yasa dışı petrol üretimi, rafinesi ve alım-satımı yaptıkları tespit edilen 6 kişi, 24 şirket ve 7 gemiye yaptırım uygulanacağı bildirildi.



Petrol kaçakçılığının Libya'da barışı, güvenliği ve istikrarı tehdit ettiği vurgulanan açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK), Mart 2014'te Libya'dan yasa dışı yollarla yapılan petrol ihracını kınadığı hatırlatıldı.

BMGK, üye ülkelere, Libya'dan kaçak petrol taşıdığı şüphesi olan tankerlerde arama yapma yetkisi vererek, kaçak petrol tespit edilmesi halinde bu petrolün Libya'ya iade edilmesi talebinde bulunmuştu.

Yaptırım uygulanacaklar Malta, Libya ve Mısır vatandaşları

Açıklamada, Libya'dan petrol kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle yaptırım uygulanacak şahıslardan Darren Debono, Gordon Debono, Rodrick Grech ve Terence Micallef'in Malta, Fahmi Ben Khalifa'nın Libya, Ahmed İbrahim Hassan Arafa'nın ise Mısır-Malta çifte vatandaşı olduğu kaydedildi.

Libya petrolünün yasa dışı üretimine, rafinesine ve ihracına karıştıkları gerekçesiyle yaptırım listesine alınan 24 şirketin isimleri de ADJ Trading Limited, Andrea Martina, Eleven Eighty Eight, Gorge, Hi-Low Properties, Inovest, KB Investments, KB Lines, Krakern, Malta Directories, Marie de Lourdes, Motorcycle Art, Mr Handyman, Oceano Blu Trading, Petropark, Petroplus, S-Cape, S-Cape Yatch Charter, Scoglitti Restaurant, Sebrass, Tara, The Business Centre, Tiuboda Oil and Gas Services, World Water Fisheries olarak sıralandı.

Bu şirketlerden 21'nin Darren ve Gordon Debono isimli Maltalı iş adamları tarafından kontrol edildiği bilgisine de yer verilen açıklamada, şirketlerin sahibi olduğu Theodoros, Progres, Zeus, Bonu 5, Marie de Lourdes, Marie de Lourdes I ve Marie de Lourdes V isimli gemilere de yaptırım uygulanacağı ifade edildi.

ABD Hazine Bakanlığının yaptırım listesine aldığı gerçek ve tüzel kişilerin ABD'deki mal varlıkları donduruluyor ve Amerikalılarla ticari ilişki kurmaları yasaklanıyor.