ABD'de Üretici Fiyat Endeksi temmuzda beklenenden fazla arttı
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ABD'de Üretici Fiyat Endeksi temmuzda beklenenden fazla arttı

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi temmuzda beklenenden fazla arttı
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), temmuzda aylık yüzde 1 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde artış gösterdi.

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), temmuzda aylık yüzde 1 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde artış gösterdi.

ABD Çalışma Bakanlığı, temmuz ayına ait ÜFE verisini açıkladı.

Buna göre, ÜFE temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 1 arttı.

Bu dönemde piyasa beklentilerinin üzerinde artış kaydeden ÜFE'nin yüzde 0,6 artması öngörülüyordu. ÜFE, haziranda da yüzde 1 artmıştı.

Üretici fiyatları, temmuzda yıllık bazda ise yüzde 7,8 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş kaydetti.

Kasım 2010'dan bu yana kaydedilen en yüksek artışı gösteren endeksin temmuzda, haziran ayında olduğu gibi yıllık yüzde 7,3 artması bekleniyordu.

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE ise temmuzda aylık yüzde 0,9 ve yıllık yüzde 6,1 arttı. Çekirdek ÜFE'ye ilişkin piyasa beklentisi, aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 5,6 artması yönündeydi.

ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor.

ABD Merkez Bankası (Fed), ÜFE de dahil olmak üzere tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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