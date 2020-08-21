- ABD'de Joe Biden Demokrat Parti'nin resmen başkan adayı
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- ABD'de Joe Biden Demokrat Parti'nin resmen başkan adayı

- ABD'de Joe Biden Demokrat Parti'nin resmen başkan adayı ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde Joe Biden, Demokrat Parti'nin resmen başkan adayı oldu.

21.08.2020 11:38 | Son Güncelleme: 21.08.2020 11:44

- ABD'de Joe Biden Demokrat Parti'nin resmen başkan adayı

WASHINGTON - ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde Joe Biden, Demokrat Parti'nin resmen başkan adayı oldu.

ABD'de Demokrat Parti'nin başkan adayı olan Joe Biden, partisinin kendisini aday göstermesini kabul ederek 3 Kasım'da yapılacak seçimlerde Donald Trump ile yarışacak isim oldu. Demokrat Parti'nin 4 günlük kurultayı, Biden'ın adaylığı resmen kabul etmesiyle sona erdi. Demokratların başkan adayı Biden, ülkede karanlık bir mevsim yaşandığını belirterek ABD'de ekonominin çöktüğünü, Başkan Trump'ın bir planının olmadığını ve kendi planının tüm Amerikalıları koruyacağını ifade etti.

"Bu karanlık mevsiminin üstesinden geleceğiz"

ABD'de 5 milyondan fazla Amerikalıya yeni tip korona virüs (Covid-19) bulaştığını hatırlatan Biden, "Salgın nedeniyle 170 binden fazla Amerikalı hayatını kaybetti. Ülkede 50 milyondan fazla insan işsizlik başvurusunda bulundu. Başkan olursam ilk işim insanların hayatını mahveden bu virüsü kontrol altına almak olacak" dedi.

Joe Biden, "Burada şimdi size söz veriyorum. Eğer bana ABD Başkanlığını emanet ederseniz karanlığın değil, ışığın müttefiki olacağım. Zaman bizim için çok önemli, çünkü biz insanlarla bir araya gelmeliyiz ve hiçbir hata yapmamalıyız. Amerika'da bu karanlık mevsiminin üstesinden gelebiliriz ve geleceğiz" ifadelerini kullandı.

Biden, "Gururlu bir Demokratım ve partimizin bayrağını genel seçimlere taşımaktan gurur duyacağım. Bu yüzden büyük bir onur ve alçak gönüllülükle Amerika Birleşik Devletleri'nin bu başkan adaylığını kabul ediyorum" şeklinde konuştu. "Ama demokratik bir aday olurken Amerikan başkanı olacağım" diyen Biden, "Bana oy verenler için yaptığım kadar beni desteklemeyenler için de çok çalışacağım. Bir başkanın sadece tabanımızı veya partimizi değil, hepimizi temsil etmesi için. Bu partizan bir an değil" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetçi Parti'nin 27 Ağustos'ta yapacağı büyük kongresinde ise Donald Trump'ı resmen aday olarak göstermesi bekleniyor.

- ABD'de Joe Biden Demokrat Parti'nin resmen başkan adayı

Kaynak: İHA

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