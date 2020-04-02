ABD'de işsizlik sigortası başvurularında 4-5 milyon artış bekleniyor Koronavirüs salgının en fazla etkilediği ekonomilerin başında gelen ABD'de bugün açıklanacak olan işsizlik maaşı başvurularının 5 milyon seviyelerine ulaşarak tarihi seviyelere çıkması bekleniyor.

Koronavirüs salgının en fazla etkilediği ekonomilerin başında gelen ABD'de bugün açıklanacak olan işsizlik maaşı başvurularının 5 milyon seviyelerine ulaşarak tarihi seviyelere çıkması bekleniyor. Kaynak: Dunya.com