ABD'de işsizlik sigortası başvurularında 4-5 milyon artış bekleniyor
Koronavirüs salgının en fazla etkilediği ekonomilerin başında gelen ABD'de bugün açıklanacak olan işsizlik maaşı başvurularının 5 milyon seviyelerine ulaşarak tarihi seviyelere çıkması bekleniyor.
02.04.2020 08:57 | Son Güncelleme: 02.04.2020 08:57
Koronavirüs salgının en fazla etkilediği ekonomilerin başında gelen ABD'de bugün açıklanacak olan işsizlik maaşı başvurularının 5 milyon seviyelerine ulaşarak tarihi seviyelere çıkması bekleniyor.
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Kaynak: Dunya.com