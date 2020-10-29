ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden fazla düştü
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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden fazla düştü

29.10.2020 16:37 | Son Güncelleme: 29.10.2020 16:41
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden fazla düştü

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 24 Ekim ile biten haftada 751 bine düşerek beklentilerin üzerinde bir azalış gösterdi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 24 Ekim ile biten haftada 751 bine düşerek beklentilerin üzerinde bir azalış gösterdi.

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 24 Ekim ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 40 bin kişi azalarak 751 bine geriledi.

Piyasa beklentisinin üzerinde düşüş gösteren verinin, söz konusu dönemde 775 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 787 binden 791 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 24 bin 500 kişi azalarak 787 bin 750'ye düştü.

Bu arada, süregelen işsizlik başvuruları, 17 Ekim ile biten haftada bir önceki haftaya göre 709 bin azalarak 7 milyon 756 bine indi.

Böylece, son iki haftadır düşüş eğilimini sürdüren haftalık işsizlik maaşı başvuruları, Kovid-19 salgının etkili olmaya başladığı mart ayından bu yana en düşük seviyeyi kaydetti.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, Kovid-19 salgınının iş gücü piyasasını etkilemesiyle 28 Mart ile biten haftada 6 milyon 867 bine yükselerek rekor seviyeye ulaşmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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