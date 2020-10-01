ABD'de inşaat harcamaları ağustosta beklentiyi aştı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ABD'de inşaat harcamaları ağustosta beklentiyi aştı

01.10.2020 18:03 | Son Güncelleme: 01.10.2020 18:06
ABD'de inşaat harcamaları ağustosta beklentiyi aştı

ABD'de inşaat harcamaları, ağustosta aylık yüzde 1,4 artarak piyasa beklentilerini geride bıraktı.

ABD'de inşaat harcamaları, ağustosta aylık yüzde 1,4 artarak piyasa beklentilerini geride bıraktı.

ABD Ticaret Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin inşaat harcamaları verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede inşaat harcamaları, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 1,4 arttı.

Piyasa beklentisinin üzerinde bir artış gösteren verinin ağustosta yüzde 0,8 artması öngörülüyordu.

İnşaat harcamalarında temmuz ayında kaydedilen azalış ise yüzde 0,1'den yüzde 0,7'ye revize edildi.

Söz konusu dönemde inşaat harcamalarındaki değişimde, özel sektör inşaat projelerine yönelik yatırımlardaki artış etkili oldu. Özel sektör inşaat projeleri ağustosta yüzde 1,9, kamu inşaat harcamaları da yüzde 0,1 arttı.

İnşaat harcamaları, bu yılın ilk 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,2 artarak 927,7 milyar dolara ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Angela Merkel Meral Akşener Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Özlem Yıldız Seren Serengil Serenay Sarıkaya
Spor Babel Arda Turan Ali Palabıyık Mehmet Özdilek Vincent Aboubakar
Daha Fazla Bakan İzmir Kocaeli Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD'de inşaat harcamaları ağustosta beklentiyi aştı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.10.2020 18:11:02. #1.14#
title